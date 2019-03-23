Корабель НАТО зайшов до Одеси: фото



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Мета заходу - підтримка двостороннього співробітництва Фото: dumskaya.net / Сергій Смоленцев

До Одеси зайшов французький тральщик M653 Capricorne

Сьогодні вранці в Одеський морський торговий порт зайшов корабель країни-члена НАТО. О 9:30 до 16 причалу морського вокзалу пришвартувався французький тральщик M653 Capricorne, «Думська».

Корабель пройшов чорноморськими протоками і увійшов в Чорне море 21 березня. Це вже другий візит корабля НАТО нечорноморських країни до міста в цьому році. Першим 25 лютого заходив американський ракетний есмінець DDG75 Donald Cook.

Мета заходу - підтримка двостороннього співробітництва у військово-морській сфері та безпеки на морі. Корабель пробуде в Одесі до 26 березня. В рамках візиту заплановані навчання з кораблями ВМС України за програмою PASSEX.

«Капрікорн» не вперше в Чорному морі - на початку липня 2006 року гостював у болгарській Варні і провів навчання в складі великої групи кораблів (США, Іспанія, Італія, Греція, Німеччина, Ізраїль).

Тральщик відноситься до мінних мисливців класу Eridan. Увійшов до складу ВМС Франції в серпні 1987 року. Повна водотоннажність 625 тонн. Довжина 52 метри, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальна швидкість на дизельному двигуні - 18 вузлів, при патрулюванні на електромоторах - 7 вузлів. Екіпаж складається з 49 осіб (5 офіцерів).

Корабель оснащений двома самохідними підводними апаратами для пошуку і знищення мін PAP-104 Мод4 і Bofors Double Eagle Mк2. Артилерійське озброєння - 20 мм гармата Giat 20F2 і три кулемети. На борту є також радіолокаційна станція і гідроакустичні система.