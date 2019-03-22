В Одесі поліція затримала банду, яка пограбувала ринок



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Шестеро затриманих - вихідці з Болградського району віком від 27 до 34 років

Співробітники поліції, які прибули за викликом, застали злодіїв за завантаженням викраденого майна в автомобіль

В Одесі правоохоронці затримали групу злодіїв, які обікрали один з контейнерів із взуттям на промисловиму ринку 7-й км.

Про це в п'ятницю повідомляє прес-служба області.

Про те, що на території ринку у вечірній час знаходяться шестеро підозрілих осіб, правоохоронцям повідомив охоронець. Співробітники поліції, які прибули за викликом, застали злодіїв за завантаженням викраденого майна в автомобіль. Зловмисники підібрали ключі до замків контейнера і мали намір йти до наступного, але були спіймані поліцейськими.

Зазначається, що всі затримані - вихідці з Болградського району віком від 27 до 34 років, один з них уже притягався до відповідальності за аналогічний злочин.

Усіх шістьох доставили в Авангардівське відділення поліції. У них вилучили викрадене майно, а також декілька в'язок ключів.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також триває слідство.

До слова, у Дніпрі затримали грабіжників, які катували сім’ю нотаріуса.