В Одесі поліція затримала банду, яка пограбувала ринок
-
Розсилка
Співробітники поліції, які прибули за викликом, застали злодіїв за завантаженням викраденого майна в автомобіль
В Одесі правоохоронці затримали групу злодіїв, які обікрали один з контейнерів із взуттям на промисловиму ринку 7-й км.
Про це в п'ятницю повідомляє прес-служба області.
Про те, що на території ринку у вечірній час знаходяться шестеро підозрілих осіб, правоохоронцям повідомив охоронець. Співробітники поліції, які прибули за викликом, застали злодіїв за завантаженням викраденого майна в автомобіль. Зловмисники підібрали ключі до замків контейнера і мали намір йти до наступного, але були спіймані поліцейськими.
Зазначається, що всі затримані - вихідці з Болградського району віком від 27 до 34 років, один з них уже притягався до відповідальності за аналогічний злочин.
Усіх шістьох доставили в Авангардівське відділення поліції. У них вилучили викрадене майно, а також декілька в'язок ключів.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також триває слідство.
До слова, у Дніпрі затримали грабіжників, які катували сім’ю нотаріуса.