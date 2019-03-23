В Одесі надають підтримку сім'ям, які виховують «сонячних дітей»



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До Дня людей із синдромом Дауна в Одесі обговорили питання соціальної адаптації «сонячних дітей» та надання допомоги їх сім'ям

21 березня 2019 року в Одесі відбулося засідання круглого столу, присвячене Всесвітньому дню людей із синдромом Дауна.

На зустрічі були присутні: директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міськради Олена Китайська, співробітники департаменту, представники громадських організацій, діти із синдромом Дауна та їхні батьки.

Як було відзначено на засіданні круглого столу, станом на 1 січня поточного року в Одесі проживають 106 дітей та 20 дорослих із синдромом Дауна (у 2018 році - 99 і 19 відповідно).

З метою підтримки осіб із соціально незахищених верств населення, які мають інвалідність, виконавчими органами Одеської міської ради проводиться низка заходів. У 2018 році в рамках Програми «Рівність» на 2016-2019 роки https://omr.gov.ua/ru/acts/council/80175/ 85 дітям з інвалідністю надано матеріальну допомогу на оздоровлення та реабілітацію на загальну суму 595 тис. грн. У 2019 таку допомогу отримають 88 дітей на загальну суму 880 тис. грн.

Минулого року для розширення можливостей навчання матеріальну допомогу на придбання комп'ютерної техніки отримали 5 дітей на суму 50 тис. грн. У нинішньому році таку допомогу вже отримали 7 дітей на загальну суму 105 тис. грн. До кінця року заплановано надати матдопомогу на придбання комп'ютерної техніки ще 20-ти дітям на загальну суму 300 тис. грн.

Також у 2018 році Одеської міською організацією допомоги дітям із синдромом Дауна «Сонячні діти» за підтримки департаментів праці та соціальної політики, культури і туризму Одеської міської ради проведено міжнародний фестиваль творчості для дітей та молоді з інвалідністю «Рандеву у Мами». Захід було профінансовано за рахунок коштів бюджету міста на суму 150 тис. грн. Таку ж суму заплановано виділити на проведення фестивалю і в нинішньому році.

Про особливості супроводу дітей із синдромом Дауна від народження і в подальшому житті на прикладі досвіду роботи Одеського центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку та Інституту медичної реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи ім. Я. Корчака присутнім розповіла директор Одеського центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку Марина Ігоніна.

Під час засідання круглого столу досвідом роботи щодо виховання та розвитку дітей із синдромом Дауна, їх соціальної адаптації, реалізації можливостей, а також надання підтримки сім'ям з такими дітьми поділилися представники: Одеської міської благодійної організації допомоги дітям із синдромом Дауна «Сонячні діти», Всеукраїнської благодійної організації «Даун Синдром», Обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, громадської організації «Творчий центр індивідуального розвитку», а також батьки дітей з цим захворюванням.

Вперше Всесвітній день людей із синдромом Дауна був відзначений у 2006 році, його ініціаторами стали Європейська асоціація Даун-синдром (EDSA) і Всесвітня асоціація Даун-синдром (ІDSA). У грудні 2011 року Генеральна Асамблея ООН оголосила 21 березня Всесвітнім днем людей із синдромом Дауна. Березень обраний тому, що синдром Дауна являє собою трисомію (березень - третій місяць року) за хромосомою 21 (тому і 21 березня).