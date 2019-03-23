Одеська гімнастка стала призером Всеукраїнського турніру «Кубок Дерюгіної»
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Вихованка Одеської спортшколи №1 Катерина Комар завоювала срібну медаль на Всеукраїнському турнірі «Кубок Дерюгіної»
18 березня 2019 року в Києві відбувся Всеукраїнський турнір «Кубок Дерюгіної» з художньої гімнастики.
У змаганнях взяли участь 250 гімнасток з 21 міста України.
Одесу на змаганні представила вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 Катерина Комар (2007 р.н.). Юна одеська спортсменка успішно виступила на турнірі, завоювавши 2 місце у вправі зі стрічкою.
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Підготували спортсменку до змагань тренери-викладачі Людмила Дуплійчук і Наталія Борозенцева.