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    Одеська гімнастка стала призером Всеукраїнського турніру «Кубок Дерюгіної»

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    Одеська гімнастка стала призером Всеукраїнського турніру «Кубок Дерюгіної»

    Вихованка Одеської спортшколи №1 Катерина Комар завоювала срібну медаль на Всеукраїнському турнірі «Кубок Дерюгіної»

    18 березня 2019 року в Києві відбувся Всеукраїнський турнір «Кубок Дерюгіної» з художньої гімнастики.

    У змаганнях взяли участь 250 гімнасток з 21 міста України.

    Одесу на змаганні представила вихованка комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1 Катерина Комар (2007 р.н.). Юна одеська спортсменка успішно виступила на турнірі, завоювавши 2 місце у вправі зі стрічкою.

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    Одеська гімнастка стала призером Всеукраїнського турніру «Кубок Дерюгіної»
    Одеська гімнастка стала призером Всеукраїнського турніру «Кубок Дерюгіної»
    Одеська гімнастка стала призером Всеукраїнського турніру «Кубок Дерюгіної»

    Підготували спортсменку до змагань тренери-викладачі Людмила Дуплійчук і Наталія Борозенцева.

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