Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)
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Бійці Національної гвардії України продемонстрували дітям свій професіоналізм і навички роботи
День відкритих дверей відбувся у військовій частині Південного управління Національної гвардії України на Люстдорфській дорозі в Одесі.
Школярі ознайомилися з технікою, якою користується Нацгвардія. Всі бажаючі змогли потримати в руках зброю - гранатомет, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку.
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Джерело: Трасса Е-95