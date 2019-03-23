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    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)

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    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)

    Бійці Національної гвардії України продемонстрували дітям свій професіоналізм і навички роботи

    День відкритих дверей відбувся у військовій частині Південного управління Національної гвардії України на Люстдорфській дорозі в Одесі. 

    Школярі ознайомилися з технікою, якою користується Нацгвардія. Всі бажаючі змогли потримати в руках зброю - гранатомет, автомат Калашникова, снайперську гвинтівку.

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    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)
    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)
    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)
    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)
    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)
    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)
    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)
    Нацгвардійці провели день відкритих дверей для одеських школярів (фоторепортаж)

    Пройшли і показові виступи - свою роботу демонстрували кінологи, група захоплення і тактична бойова група.

    Джерело: Трасса Е-95

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