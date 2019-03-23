Пожежа на Академічній: біля гуртожитку Юракадемії згорів занедбаний будинок
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Нічна пожежа у Південній Пальмірі
В Одесі, у п'ятницю, 22 березня, на вулиці Академічній, згорів занедбаний будинок.
Одноповерхова будівля з поверхом бельетаж знаходиться на території колишньої міжрейсової бази моряків, в безпосередній близькості від студентського гуртожитку Одеської юридичної академії.
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Загорілася частина покинутого будинку: рятувальники локалізувли загоряння, щоб не допустити поширення вогню.
Студентів з гуртожитку евакуювали.
Джерело: Пушкинская.net