Одеса яскраво зустріла Новий 2020 рік
Новорічна ніч на Думській площі традиційно об'єднала тисячі одеситів і гостей нашого міста
На Думську площу зустрічати Новий 2020 рік прийшли тисячі одеситів і гостей нашого міста.
Одеський міський голова Геннадій Труханов привітав гостей новорічного свята, зазначивши, що минулий рік був для Одеси насиченим важливими подіями та звершеннями.
3D-сцена разом з будівлею мерії стали єдиним майданчиком, де було представлено унікальне світлове шоу.
Перед гостями свята виступали дитячі творчі колективи та виконавці, кавер-група «Дебош», групи «Лепріконси» (Білорусь) і «Неангели». Було багато сюрпризів та розіграшів, а яскравим новорічним подарунком став святковий феєрверк.
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