Одеса яскраво зустріла Новий 2020 рік



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Новорічна ніч на Думській площі традиційно об'єднала тисячі одеситів і гостей нашого міста

На Думську площу зустрічати Новий 2020 рік прийшли тисячі одеситів і гостей нашого міста.

Одеський міський голова Геннадій Труханов привітав гостей новорічного свята, зазначивши, що минулий рік був для Одеси насиченим важливими подіями та звершеннями.

3D-сцена разом з будівлею мерії стали єдиним майданчиком, де було представлено унікальне світлове шоу.

Перед гостями свята виступали дитячі творчі колективи та виконавці, кавер-група «Дебош», групи «Лепріконси» (Білорусь) і «Неангели». Було багато сюрпризів та розіграшів, а яскравим новорічним подарунком став святковий феєрверк.