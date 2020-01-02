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    Одеса яскраво зустріла Новий 2020 рік

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    Одеса яскраво зустріла Новий 2020 рік

    Новорічна ніч на Думській площі традиційно об'єднала тисячі одеситів і гостей нашого міста

    На Думську площу зустрічати Новий 2020 рік прийшли тисячі одеситів і гостей нашого міста.

    Одеський міський голова Геннадій Труханов привітав гостей новорічного свята, зазначивши, що минулий рік був для Одеси насиченим важливими подіями та звершеннями.

    3D-сцена разом з будівлею мерії стали єдиним майданчиком, де було представлено унікальне світлове шоу.

    Перед гостями свята виступали дитячі творчі колективи та виконавці, кавер-група «Дебош», групи «Лепріконси» (Білорусь) і «Неангели». Було багато сюрпризів та розіграшів, а яскравим новорічним подарунком став святковий феєрверк.

     Читайте також: Чому цей рік новий? Як зміниться життя українців у 2020-му
    Одеса новорічні свята Геннадій Труханов
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