В Індонезії у новорічні свята загинули дев'ять осіб через повені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В окремих районах паводкові води досягли 3 метрів

Cильні повені в Індонезії забрали життя щонайменше 9 осіб.

Про це повідомляє The Japan Times.

Повені торкнулися тисячі осіб, змусивши їх покидати свої оселі. Серед загиблих був 16-річний учень.

У Національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що мусонні дощі і річки затопили не менше 90 кварталів і викликали обвал на околиці Джакарти.

В окремих районах паводкові води досягли 3 метрів в декількох місцях.

У новорічні свята в горбистих районах Джакарти і Західної Яви було зафіксовано 370 мм опадів - більш ніж в три рази більше середньої кількості опадів. У результаті дві річки переповнилися.