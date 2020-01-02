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    В Індонезії у новорічні свята загинули дев'ять осіб через повені

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    В Індонезії у новорічні свята загинули дев'ять осіб через повені

    В окремих районах паводкові води досягли 3 метрів

    Cильні повені в Індонезії забрали життя щонайменше 9 осіб.

    Про це повідомляє The Japan Times.

    Повені торкнулися тисячі осіб, змусивши їх покидати свої оселі. Серед загиблих був 16-річний учень.

    У Національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих повідомили, що мусонні дощі і річки затопили не менше 90 кварталів і викликали обвал на околиці Джакарти.

    В окремих районах паводкові води досягли 3 метрів в декількох місцях.

    У новорічні свята в горбистих районах Джакарти і Західної Яви було зафіксовано 370 мм опадів - більш ніж в три рази більше середньої кількості опадів. У результаті дві річки переповнилися.

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