В Італії під час святкування Нового року загинула одна людина, понад 200 поранені

11 із потерпілих перебувають у важкому стані

В Італії під час святкування Нового року загинула одна людина, ще 204 людини постраждали.

Про це повідомляє агентство Ansa з посиланням на дані МВС.

Зазначається, що більшість громадян постраждали при використанні піротехніки.

Смертельний випадок стався в центральній області Марке. Молодий чоловік загинув, зірвавшись з обриву при спробі запобігти поширенню вогню, що спалахнув через феєрверки, що потрапили в сухий хмиз.

У Мілані двом людям 23 та 14 років ампутували руки після спроби запустити феєрверки на вулицях міста.

У місті Фраскаті біля Риму 36-річному чоловікові довелося ампутувати пальці правої руки після вибуху феєрверку в його руці.

Happy New Year from Italy, where it’s been 2020 for almost an hour now. I just came in from what was by far the most incredible display I have ever seen, and I’m not huge on fireworks. This video doesn’t come close to doing it justice. I wish you all a happy, healthy New Year!!! pic.twitter.com/j3yFAhBeDM