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    В Італії під час святкування Нового року загинула одна людина, понад 200 поранені

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    В Італії під час святкування Нового року загинула одна людина, понад 200 поранені

    11 із потерпілих перебувають у важкому стані

    В Італії під час святкування Нового року загинула одна людина, ще 204 людини постраждали.

    Про це повідомляє агентство Ansa з посиланням на дані МВС.

    Зазначається, що більшість громадян постраждали при використанні піротехніки.

    Смертельний випадок стався в центральній області Марке. Молодий чоловік загинув, зірвавшись з обриву при спробі запобігти поширенню вогню, що спалахнув через феєрверки, що потрапили в сухий хмиз.

    У Мілані двом людям 23 та 14 років ампутували руки після спроби запустити феєрверки на вулицях міста.

    У місті Фраскаті біля Риму 36-річному чоловікові довелося ампутувати пальці правої руки після вибуху феєрверку в його руці.

    У південних районах Апулії і Калабрії двоє людей були госпіталізовані з пошкодженням очей.

    Як повідомляється, 11 із потерпілих перебувають у важкому стані.

    У поліції зазначили, що це найважчі «втрати» за новорічну ніч у країні за останні шість років. Роком раніше в Італії постраждали 216 осіб. Напередодні 2018 року в країні травми отримали лише 187 осіб, це мінімальний показник за останні кілька років. У 2014 році на Новий рік постраждав 361 італієць, це максимум за останні шість років.

    МВС Італія новорічні свята
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