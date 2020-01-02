Чому цей рік новий? Як зміниться життя українців у 2020-му

Громадян України у 2020 році чекає чимало нововведень Фото: EPA/UPG

Зарплати, пенсії, тарифи, субсидії, ціна на проїзд, податки, вступ до вишу. Що чекає на нас у новому році?

У 2020 році на українців чекає чимало новацій. Монобільшість зі «Слуг народу» останні місяці ухвалювала закони у турборежимі, чимало з них вступлять у силу з 2020-го.

Зарплати і виплати

Прожитковий мінімум і соцвиплати

Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 р. складатиме 2027 грн, з 1 липня – 2118 грн, з 1 грудня – 2189 грн.

Враховуючи те, що цей показник є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються розміри соціальних гарантій, у 2020 році зростуть і суми державних допомог. Зокрема:

розмір допомоги при народженні дитини буде становити 41280 грн. Крім того, породіллі отримають одноразову натуральну допомогу «пакунок малюка» та відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у розмірі 1779 грн;

мінімальний розмір допомоги при вагітності та пологах незастрахованим особам становитиме 2383 грн;

розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, підвищується до 3842 грн (для дітей віком до 6 років) та 4790 грн (від 6 до 18 років);

максимальний щомісячний розмір допомоги одиноким матерям підвищується до 1921 грн для дітей віком до 6 років, 2395 грн для дітей віком від 6 до 18 років, 2270 грн для дітей віком від 18 до 23 років, які навчаються;

надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність, в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у розмірі 1769 грн;

розмір мінімальних пенсій - з 1 січня – 1638 грн, з 1 липня – 1712 грн, 1 грудня – 1769 грн.

Мінімальна зарплата і податки

Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2020 року зросте на 550 грн і становитиме 4723 грн.

Таким чином, змінюється ще низка показників, прив'язаних до цього показника:

добові на відрядження, які не можуть бути меншими, ніж 10% мінімалки, виростуть до 472 грн;

мінімальний Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) - його сплачує роботодавець, навіть якщо співробітник отримує зарплату меншу за мінімалку, а також ФОПи. ЄСВ становить 22% від мінімалки, а отже, з 1 січня підніметься 1039 грн;

податок на нерухомість - залежить від місця розташування й типу нерухомості, але для житлової та нежитлової нерухомості є поріг оподаткування: не більше ніж 1,5% від мінімалки за квадратний метр. Тобто максимальна ставка з 1 січня - 70,84 грн за 1 кв. м;

туристичний збір - його розмір встановлюють місцеві органи влади за добу тимчасового розміщення, однак ставка обмежена законодавством:

до 0,5% мінімалки для внутрішніх туристів: з 1 січня це до 23,61 грн;

до 5% від мінімалки для в'їзного туризму: з січня до 236,15 грн.

Крім того, зміняться розміри податків для фізосіб-підприємців для усіх груп єдиного податку (всього за місяць):

І – 1249,26 грн

ІІ – 1983,6 грн

ІІІ (без ПДВ) – 1039,06 грн + 5% від доходу

ІІІ (з ПДВ) - 1039,06 грн + 3% від доходу + 20% ПДВ.

Зміняться розміри податків для фізосіб-підприємців для усіх груп єдиного податку

Нові умови для виходу на пенсію в 60 років

З 2020-го року, українцям потрібно буде мати від 27 років стажу, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років та отримувати пенсії. Така норма встановлена ст. 26 закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Відповідно до закону, з кожним наступним роком вимоги до необхідного страхового стажу для пенсії будуть зростати. Таким чином, до 2028-го потрібно буде мати 35 років стажу, щоб піти на пенсію у 60 років, а ті, у кого стільки не набирається, зможуть піти на заслужений відпочинок лише в 63. Якщо до 65 років людина має страховий стаж менше 15 років, пенсію вона не отримуватиме. Замість неї буде надаватися соціальна допомога, розмір якої визначається, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Тарифи

Ціна на газ: по-новому

Від 1 січня 2020 року Україна переходить на ринкові ціни на газ. Водночас, аби населення не відчуло коливання ціни, уряд запровадив «страхову ціну» - 5500 грн (без ПДВ) за кубометр. Тож вартість газу в платіжці буде обраховуватися так: 6961 грн (за тисячу кубометрів з ПДВ) + тариф на транспортування (у кожному регіоні свій) + тариф на розподіл (у кожній області свій) + націнка постачальника (теж різна). За прогнозами експертів, вартість газу на квартал для кінцевого споживача в середньому може становити близько 8 тис. грн за тисячу кубометрів.

Крім того, з січня всі споживачі газу отримають окремі рахунки: один за газ, другий – за послугу з його доставки. Розділення платіжок відбудеться для споживачів всієї країни. Вартість послуг доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта.

Зміни для бізнесу

Посилений контроль за розрахунковими операціями СПД на спрощеній системі

З 19 квітня 2020 року застосування касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій, РРО) стане обов’язковим для платників єдиного податку II−IV груп з річним доходом 1 млн грн і більше. У вересні 2019-го така ініціатива викликала шквал обурення серед спрощенців.

Втім, для окремих категорій застосування РРО буде обов’язковим незалежно від обсягу доходу - це туристичний, готельний, ресторанний бізнеси, а також особи, які реалізують товари і послуги через інтернет - вони повинні будуть застосовувати РРО з 1 жовтня 2020 року. З 1 січня 2021 року РРО повинні будуть застосовувати всі без винятку платники єдиного податку II−IV груп.

Крім того, покупці товарів і послуг отримують право контролювати справжність і достовірність розрахункових документів, а також подавати скарги про порушення порядку проведення розрахункових операцій. Вже з 1 жовтня 2020 року, в разі порушення порядку проведення розрахунків, вони зможуть подати скаргу й отримати компенсацію вартості придбаних ними товарів, робіт або послуг - у разі, якщо придбаний товар або послуга коштує понад 850 грн.

Зміни у правилах фінмоніторингу

З 2020 року суму фінансових операцій, що підлягає обов’язковому фінмоніторингу, буде збільшено до 400 тис. грн (раніше ця цифра складала 150 тис. грн). Ухвалений 6 грудня Верховною Радою закон, який зараз знаходиться на підписі у президента, передбачає визначення походження коштів за операціями вартістю до 400 тис. грн - за винятком ситуацій, коли платника або операцію визначать як ризиковані за іншими критеріями.

Зміни на ринку фінпослуг

З 1 липня 2020 р. буде остаточно ліквідовано Нацкомфінпослуг (Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг) - функції цієї установи розподілять між Нацбанком та НКЦПФР (Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповідний закон парламент ухвалив у вересні. Так, НБУ стане відповідальним за діяльність страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів і бюро кредитних історій. НКЦПФР ж регулюватиме недержавні пенсійні фонди і фонди фінансування будівництва.

Банкам доведеться якісніше інформувати клієнтів

З 2 березня 2020 року всі банки повинні надати на своїх сайтах вичерпну інформацію про послуги: їх повну вартість, комісію, умови дострокового повернення, можливі штрафи в разі невиконання клієнтом зобов’язань тощо. З 2 червня на сайтах банків мають з’явитися калькулятори для розрахунку витрат і доходів від послуг. Ці нововведення – для зручності клієнтів, які матимуть змогу виважено підійти до вибору банку, а також оцінити переваги і недоліки пропонованих умов.

Зміниться процедура держзакупівель

У квітні 2020 року набирає чинності закон, який запроваджує низку важливих змін у процедуру державних закупівель. Поріг закупівель буде знижено до 50 тис. грн, а торги від 50 до 200 тис. грн відбуватимуться за скороченою процедурою. Учасникам закупівель буде надана доба на виправлення неточностей у тендерній пропозиції. Сьогодні виправляти пропозицію не можна, що призводить до відхилення заявки.

Щодо самих заявок, вводиться новий фільтр: «аномально низька ціна», яка на 40% нижче середньої ціни пропозицій інших учасників торгів і/або на 30% нижче наступної за ціною пропозиції. Учасник, який запропонував таку ціну, зобов’язаний протягом одного робочого дня після аукціону обґрунтувати її, інакше пропозицію буде відхилено.

Понад те, через часті зловживання шляхом оскарження результатів закупівель, у 2020 році державне мито за оскарження істотно зросте, приблизно до 1−1,5% від очікуваної вартості закупівлі, що, як очікують, припинить недобросовісні дії учасників закупівель у 2020 році.

Спрощення оцінки об'єктів нерухомості

З наступного року (не пізніше 1 липня) буде запроваджено спрощену процедуру оцінювання об'єктів нерухомості: будь-яка особа зможе отримати довідку про оцінку в стислі терміни та на її підставі укласти угоду купівлі/продажу. У разі незгоди особи з визначеною вартістю буде можливість провести оцінку в загальному порядку з реєстрацією в Єдиній базі даних звітів про оцінку.

Законом також передбачено, що нотаріуси отримають право безкоштовного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок і звітів про оцінку нерухомості. Відповідний документ було ухвалено в грудні.

Держава перевірить отримувачів соцвиплат

У 2020-у державні органи будуть перевірятиреальний матеріальний стан отримувачів субсидій та інших допоміжних виплат від держави. Це має збільшити адресність соцвиплат та зменшити витрати держави на утримання громадян, які не мають право на отримання виплат.

Крім того, 2020 році в Україні змінять принцип фінансування процесу надання соціальних послуг: держава з бюджету фінансуватиме не державні установи, а самі послуги. За надання соціальних послуг держава платитиме за принципом замовлення, замовляючи їх у місцевих громад.

Родинам, які користуються допомогою держави, доведеться платити за комуналку більше

Зменшиться розмір субсидій

З 1 травня 2020 році зміниться формула розрахунку субсидії - не на користь споживачів. Раніше формула була такою: дохід одного члена сім’ї розділити на два прожиткових мінімуми і помножити на 15%.

У новій формулі замість 15% — 20%. Тож родинам, які користуються допомогою держави, доведеться платити за комуналку більше.

Субсидії – «живими грошима»

Із січня 2020-го українці отримуватимуть пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу лише у грошовій формі. Такий підхід — продовження курсу на монетизацію соцвиплат. При цьому обсяги фінансування зміняться. У 2019-му році на субсидії виділили 58 млрд грн, а у 2020-му планують витратити на 10,4 млрд грн менше — 47,6 млрд грн.

Нові правила вступу до вишів

У Міносвіти підготували нові правила вступу у виші на 2020 рік:

принцип «місце йде за студентом» буде розширено - за певними спеціальностями формують загальноукраїнський рейтинговий список абітурієнтів, найкращим із них дають бюджетне місце, і вони самі обирають, де навчатися. Вперше такий принцип впровадили минулого року на медичних спеціальностях. У 2020-му це планують зробити за напрямами податкового, митного, культурного та спортивного спрямування;

зросте конкурсний бал для напрямів підготовки «Право», «Публічне управління та адміністрування» і «Міжнародні відносини»: зі 130 до 140; «Стоматологія», «Медицина» і «Педіатрія» - 150 балів;

з 17 до 80 розшириться список спеціальностей, з яких вступати на магістратуру буде через Єдиний вступний іспит — це випробування з іноземної мови у формі ЗНО;

Лише результати тестів-2017 з іноземної мови не зараховуються - потрібно буде здавати ще раз;

творчі конкурси проводитимуть перед подачею документів;

скасовують дипломи державного зразка. Депутат від «Слуги народу», один зі співавторів закону і голова комітету з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак пояснює: раніше держава, видаючи всім однакові дипломи, гарантувала якість навчання і підтверджувала, що ці документи мають однакову вагу. «Але це ж не так, якість навчання у кожного вишу різна. Через різну якість освіти тепер кожен університет буде видавати студентам свої дипломи. Їхня форма буде довільною. Якщо ми хочемо давати диплом про вищу освіту, освітня програма, за якою навчалися студенти, має бути акредитована незалежною агенцією. Інформація про такий диплом буде у Єдиній державній базі освіти», - роз’яснив депутат.

Продовження медреформи

З квітня наступного року має розпочатися завершальний і наймасштабніший етап медичної реформи, який передбачає перехід на оплату послуг для лікарень та поліклінік. Після звернення до сімейного лікаря, який при потребі дасть направлення до вузького спеціаліста, цю послугу можна буде отримати у будь-якому медзакладі, на якому є знак Національної служби здоров’я. Пацієнт обиратиме послугу, яка є гарантованою, а Національна служба оплатить її за встановленим тарифом.

Крім того, за задумом творців реформи, другий етап поступово призведе до того, що кожна лікарня перегляне свої трудові відносини з працівниками, укладе з ними контракти без втручання держави. Кожен медзаклад, за задумом реформаторів, матиме кілька власних «коронних» спеціалізацій: до прикладу, в одному буде найкраще обладнання і спеціалісти для лікування серцево-судинних захворювань, а інший спеціалізуватиметься на діагностиці тощо.

Пацієнт обиратиме послугу, яка є гарантованою, а Національна служба оплатить її за встановленим тарифом

Послуги «Укрпошти» подорожчають

З 1 січня «Укрпошта» підвищить тарифи на пересилання простої кореспонденції, бандеролей, а також доставку періодичних друкованих видань за передплатою — у середньому на 12-15%. Поштовий оператор підвищує тарифи на міжнародні відправлення вагою до 10 кг у низку країн. Щодо посилок масою від 10 кг, зміниться тариф лише для чотирьох країн: Велика Британія, Канада, Росія та США.

Подорожчає проїзд на залізниці

Протягом 2020 року квитки подорожчають на 22%. Підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - щомісяця на 2%, починаючи з березня в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Подорожчають сигарети

З 1 січня відчутно подорожчають сигарети - на 20%, тобто легальна пачка сигарет коштуватиме від 45 грн. Підвищаться також ціни на стіки, що призведе до подорожчання тютюнонагріваючих пристроїв типу IQOS. Подорожчання буде плановим: ще в 2017 році був ухвалений закон про поступове підвищення акцизів на тютюнові вироби. Таке поступове подорожчання відбуватиметься до 2025 року.

Зникне держмонополія на виробництво спирту

Скасування державної монополії на виробництво спирту дасть можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виробляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії.

У той же час, для захисту вітчизняного товаровиробника, передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022-го року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабміном державні підприємства.

Супутникове телебачення закодується

З 20 січня 2020 року будуть закодовані супутникові сигнали десятків топових українських каналів.

Для того, щоб мати можливість їх дивитися, потрібно обрати один зі шляхів:

придбати супутниковий приймач однієї з двох діючих сьогодні в Україні DTH-платформ і платити абонплату за користування послугами цих платформ;

перейти на приймання цифрового ефірного телебачення – Т2, де закодовані для супутника канали будуть у відкритому доступі. Для цього необхідно мати ефірну антену, цифровий приймач Т2 чи сучасний телевізор з вбудованим приймачем;

скористатися послугами кабельного оператора;

або перейти на IPTV «інтернет + ТВ»;

або придбати підписки на онлайн-сервіс, який працює через інтернет та надає доступ до телеканалів.

Щоб дивитися десятки топових каналів, глядачам доведеться доплачувати

Виростуть штрафи для водіїв напідпитку

Підвищаться штрафи для тих водіїв, хто сів за кермо у нетверезому стані або ж відмовився проходити медогляд на стан сп’яніння. Штрафні санкції - від 17 тис. до 32 тис. грн та позбавлення прав на строк до трьох років. У разі повторного порушення з горе-водія стягнуть ще більше грошей, до 51 тис. грн, і також заберуть права.

Величезні штрафи для євробляхерів

З 1 січня ті, хто ввіз автомобіль із порушенням митних правил, сплатять від 85 до 170 тис. грн. За використання ж євроблях у комерційних цілях – приміром, за надання послуг таксі чи кур’єра - стягнуть ще 34 тис.

Українців перестануть пускати до РФ за внутрішніми паспортами

З 1 березня 2020 року перетин кордону з Росією здійснюватиметься при наявності закордонного паспорта. Так, при в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск українців і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

Наталія Сокирчук, «Главком»