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    Нацбанк встановив курс гривні на другий день 2020 року

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    Нацбанк встановив курс гривні на другий день 2020 року

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,69 грн/долар

    На 2 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,69 грн/дол

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 січня встановлені на такому рівні:

    23.686200 грн за долар;

    26.422000 грн за євро;

    0.381600 грн за російський рубль;

    31.020600 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 1 січня курс всіх вказаних валют не змінився. Це пов’язано з тим, що Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята.

    курс валют свята Фунт Стерлінгів новорічні свята
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