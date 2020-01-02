Нацбанк встановив курс гривні на другий день 2020 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 23,69 грн/долар

На 2 січня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 23,69 грн/дол

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 2 січня встановлені на такому рівні:

23.686200 грн за долар;

26.422000 грн за євро;

0.381600 грн за російський рубль;

31.020600 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 1 січня курс всіх вказаних валют не змінився. Це пов’язано з тим, що Нацбанк встановив курс гривні на новорічні свята.