Одещина опинилася у п’ятірці найбільших корупціонерів країни

Одеська область посіла третє місто за розміром збитків у ході проваджень

За 8 місяців 2021 року на Одещині задокументували хабарів на суму 1,4 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Також одеський регіон увійшов у трійку областей за найбільшими сумами збитків у кримінальних провадженнях.

Всього впродовж 8 місяців 2021 року, ДБР задокументувало в Україні одержання неправомірної вигоди посадовими особами на суму 20,8 мільйонів гривень. Згідно зі статистикою, найбільшими в хабарництві є такі території:

Київ – 8,8 млн грн;

Харківська область – 1,8 млн;

Київська область – 1,7 млн;

Одеська область – 1,4 млн;

Тернопільська область – 1,1 млн грн.

Крім того, працівники бюро виявили 167 мільйонів гривень збитків у результаті розслідувань. Найбільші суми збитків у кримінальних провадженнях, направлені до суду, виявили у:

Києві – понад 77 млн грн;

Одеській області – понад 27 млн грн;

Вінницькій області – майже 20 млн грн.

Як раніш повідомлялося, на Одещині начальника станції туристичної поліції впіймали на хабарництві.