Одещина опинилася у п’ятірці найбільших корупціонерів країни
Одеська область посіла третє місто за розміром збитків у ході проваджень
За 8 місяців 2021 року на Одещині задокументували хабарів на суму 1,4 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
Також одеський регіон увійшов у трійку областей за найбільшими сумами збитків у кримінальних провадженнях.
Всього впродовж 8 місяців 2021 року, ДБР задокументувало в Україні одержання неправомірної вигоди посадовими особами на суму 20,8 мільйонів гривень. Згідно зі статистикою, найбільшими в хабарництві є такі території:
- Київ – 8,8 млн грн;
- Харківська область – 1,8 млн;
- Київська область – 1,7 млн;
- Одеська область – 1,4 млн;
- Тернопільська область – 1,1 млн грн.
Крім того, працівники бюро виявили 167 мільйонів гривень збитків у результаті розслідувань. Найбільші суми збитків у кримінальних провадженнях, направлені до суду, виявили у:
- Києві – понад 77 млн грн;
- Одеській області – понад 27 млн грн;
- Вінницькій області – майже 20 млн грн.
Як раніш повідомлялося, на Одещині начальника станції туристичної поліції впіймали на хабарництві.