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    Одещина опинилася у п’ятірці найбільших корупціонерів країни

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    На Одещині задокументували 1,4 мільйона гривень хабарів - Одещина опинилася у п’ятірці найбільших корупціонерів країни
    На Одещині задокументували 1,4 мільйона гривень хабарів
    Фото: nocorruption.in.ua

    Одеська область посіла третє місто за розміром збитків у ході проваджень

    За 8 місяців 2021 року на Одещині задокументували хабарів на суму 1,4 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

    Також одеський регіон увійшов у трійку областей за найбільшими сумами збитків у кримінальних провадженнях.

    Всього впродовж 8 місяців 2021 року, ДБР задокументувало в Україні одержання неправомірної вигоди посадовими особами на суму 20,8 мільйонів гривень. Згідно зі статистикою, найбільшими в хабарництві є такі території:

    • Київ – 8,8 млн грн;
    • Харківська область – 1,8 млн;
    • Київська область – 1,7 млн;
    • Одеська область – 1,4 млн;
    • Тернопільська область – 1,1 млн грн.

    Крім того, працівники бюро виявили 167 мільйонів гривень збитків у результаті розслідувань. Найбільші суми збитків у кримінальних провадженнях, направлені до суду, виявили у:

    • Києві – понад 77 млн грн;
    • Одеській області – понад 27 млн грн;
    • Вінницькій області – майже 20 млн грн.

    Як раніш повідомлялося, на Одещині начальника станції туристичної поліції впіймали на хабарництві.

    Теги: хабар гроші Державне бюро розслідувань
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    Одещина опинилася у п’ятірці найбільших корупціонерів країни