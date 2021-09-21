Поліція викрила телефонних шахраїв, які крали мільйонами

Як було встановлено у ході досудового розслідування, у Харкові група осіб організувала мережу call-центрів.

Як було встановлено у ході досудового розслідування, у Харкові група осіб організувала мережу call-центрів.

Щомісяця зловмисники отримували від злочинної діяльності понад один мільйон гривень.

Харківські поліцейські викрили протиправну діяльність групи шахраїв, що систематично телефонували громадянам під виглядом співробітників різних банків та, видаючи себе за їхніх менеджерів, отримували персональні дані потерпілих.

Як повідомляє прес-служба поліції, маючи відповідну інформацію, заволодівали їхніми грошима з карткових рахунків через банківські мобільні додатки. Надалі переказували кошти на підконтрольні рахунки. Крім того, учасники протиправної схеми видавали себе за представників фіктивних фінансових бірж та, вводячи громадян в оману, спонукали їх інвестувати гроші в підприємства, яких не існує.

Правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за адресами розташування call-центрів та в інших приміщеннях, які використовувались зловмисниками для вербування та підготовки їх операторів. Вилучили понад 350 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, «чорнові» записи з організації та обліку роботи операторів.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання про повідомлення про підозру організаторам та учасникам оборудки.

За шахрайство чинним законодавством передбачена відповідальність - до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями правоохоронці викрили та затримали трьох осіб під час продажу вогнепальної зброї.

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє чоловіків, мешканців Фастова та Фастівського району вирішили реалізувати знайомому пістолет-кулемет «Скорпіон» іноземного виробництва.