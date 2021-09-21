  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Міноборони планує таємно витратити 95 млрд грн

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Найбільше коштів заплановано витратити на закупівлю і модернізацію військової техніки ЗСУ &ndash; 58 млрд грн - Міноборони планує таємно витратити 95 млрд грн
    Найбільше коштів заплановано витратити на закупівлю і модернізацію військової техніки ЗСУ – 58 млрд грн
    фото: ukrmilitary

    Аналітики скаржаться, що гриф «Таємно» заважає оцінити обґрунтованість витрат

    На модернізацію озброєння та військової техніки у Міністерстві оборони до 2024 року планують витратити 95 млрд грн. Відповідну інформацію Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) отримала у відповідь на бюджетний запит до Міністерства оборони України щодо програми «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» на 2020-21 роки.

    Найбільше коштів заплановано витратити на закупівлю і модернізацію військової техніки ЗСУ – 58 млрд грн, ремонт техніки 25,8 млрд грн та розвиток системи зв’язку – 3,2 млрд грн. На виробництво боєприпасів Міністерству оборони України щороку потрібно 300 млн грн.

    Графіка: nako.org.ua
    Графіка: nako.org.ua

    «НАКО звертає увагу, що закупівлі озброєння та військової техніки в Україні залишаються повністю секретними, що унеможливлює антикорупційний контроль. Для прикладу, в 2022 році очікувана середня вартість одного авто зросте до 11,5 млн грн. Тоді як цього року авто обійдеться в 2,1 млн грн. Але про які саме автомобілі йдеться – легкові чи вантажні, медичні чи джипи, – неможливо зробити висновки з огляду на гриф «Таємно», – відзначають аналітики.

    202_03

    Зазначається, що аналогічна ситуація стосується бюджетного запиту щодо закупівлі літаючих безпілотних апаратів. У 2021 році середня вартість за одиницю безпілотника складе 2,6 млн грн, а у 2022 році в сотні разів більше – 809,7 млн грн.

    «Через надмірну засекреченість неможливо проаналізувати, наскільки обґрунтованою є така різниця в ціні», – резюмували у Незалежній антикорупційній комісії.

    До слова, Міноборони звинувачують у несвоєчасній розробці держзамовлення.

    Теги: ЗСУ Міноборони гроші військова техніка ремонт фінансування озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міноборони планує таємно витратити 95 млрд грн