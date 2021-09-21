Міноборони планує таємно витратити 95 млрд грн

Аналітики скаржаться, що гриф «Таємно» заважає оцінити обґрунтованість витрат

На модернізацію озброєння та військової техніки у Міністерстві оборони до 2024 року планують витратити 95 млрд грн. Відповідну інформацію Незалежна антикорупційна комісія (НАКО) отримала у відповідь на бюджетний запит до Міністерства оборони України щодо програми «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання» на 2020-21 роки.

Найбільше коштів заплановано витратити на закупівлю і модернізацію військової техніки ЗСУ – 58 млрд грн, ремонт техніки 25,8 млрд грн та розвиток системи зв’язку – 3,2 млрд грн. На виробництво боєприпасів Міністерству оборони України щороку потрібно 300 млн грн.

Графіка: nako.org.ua

«НАКО звертає увагу, що закупівлі озброєння та військової техніки в Україні залишаються повністю секретними, що унеможливлює антикорупційний контроль. Для прикладу, в 2022 році очікувана середня вартість одного авто зросте до 11,5 млн грн. Тоді як цього року авто обійдеться в 2,1 млн грн. Але про які саме автомобілі йдеться – легкові чи вантажні, медичні чи джипи, – неможливо зробити висновки з огляду на гриф «Таємно», – відзначають аналітики.

Зазначається, що аналогічна ситуація стосується бюджетного запиту щодо закупівлі літаючих безпілотних апаратів. У 2021 році середня вартість за одиницю безпілотника складе 2,6 млн грн, а у 2022 році в сотні разів більше – 809,7 млн грн.

«Через надмірну засекреченість неможливо проаналізувати, наскільки обґрунтованою є така різниця в ціні», – резюмували у Незалежній антикорупційній комісії.

До слова, Міноборони звинувачують у несвоєчасній розробці держзамовлення.