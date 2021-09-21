Хочеш торгувати, плати данину: на Одещині поліцейський попався на хабарі

Правоохоронець щотижня вимагав «данину» у місцевих торговців, які нелегально збували тютюнові вироби та алкоголь біля моря

На Одещині начальника станції туристичної поліції впіймали на хабарництві. Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

Як попередньо визначило слідство, правоохоронець щотижня вимагав «данину» у місцевих торговців, які нелегально збували тютюнові вироби та алкоголь біля моря.

За певну суму фігурант обіцяв не притягувати до адміністративної відповідальності «підприємців», які не мали дозволу на реалізацію товару.

Факт отримання поліцейським хабара був зареєстрований співробітниками спецслужби. Оперативнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту покарання та звільнення з місця роботи. Тривають слідчі дії. Встановлюються деталі та обставини справи. Слідство з'ясовує коло осіб, які ймовірно можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Києві працівник СБУ вимагав у підприємця 40 тисяч євро.

До слова, на Львівщині митники брали хабарі за пропуск «Зеленим коридором».