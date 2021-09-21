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    Хочеш торгувати, плати данину: на Одещині поліцейський попався на хабарі

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    Факт отримання поліцейським хабара був зареєстрований співробітниками спецслужби - Хочеш торгувати, плати данину: на Одещині поліцейський попався на хабарі
    Факт отримання поліцейським хабара був зареєстрований співробітниками спецслужби
    Фото: пресслужба СБУ

    Правоохоронець щотижня вимагав «данину» у місцевих торговців, які нелегально збували тютюнові вироби та алкоголь біля моря

    На Одещині начальника станції туристичної поліції впіймали на хабарництві. Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

    Як попередньо визначило слідство, правоохоронець щотижня вимагав «данину» у місцевих торговців, які нелегально збували тютюнові вироби та алкоголь біля моря.

    За певну суму фігурант обіцяв не притягувати до адміністративної відповідальності «підприємців», які не мали дозволу на реалізацію товару.

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    Хочеш торгувати, плати данину: на Одещині поліцейський попався на хабарі
    Хочеш торгувати, плати данину: на Одещині поліцейський попався на хабарі

    Факт отримання поліцейським хабара був зареєстрований співробітниками спецслужби. Оперативнику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

    Вирішується питання щодо обрання фігуранту покарання та звільнення з місця роботи. Тривають слідчі дії. Встановлюються деталі та обставини справи. Слідство з'ясовує коло осіб, які ймовірно можуть бути причетними до протиправної діяльності.

    Нагадаємо, у Києві працівник СБУ вимагав у підприємця 40 тисяч євро.

    До слова, на Львівщині митники брали хабарі за пропуск «Зеленим коридором».

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    Теги: СБУ хабар алкоголь Одещина тютюнові вироби звільнення
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    Хочеш торгувати, плати данину: на Одещині поліцейський попався на хабарі