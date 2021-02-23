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    В Одесі новоспечений татусь зустрічав дружину з пологового з червоною доріжкою, оркестром та балериною

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    Щасливі батьки не одразу поїхали до дому, адже на матусю чекала автоекскурсія - В Одесі новоспечений татусь зустрічав дружину з пологового з червоною доріжкою, оркестром та балериною
    Щасливі батьки не одразу поїхали до дому, адже на матусю чекала автоекскурсія
    фото: скріншот

    Чоловік дуже хотів, щоб цей день усім запам'ятався надовго

    В Одесі новоспечений тато влаштував грандіозне свято, забираючи дружину та свою новонароджену донечку з пологового будинку.

    Чоловік організував білборди з привітаннями, оркестр, червону доріжку, а також прикрасив усе квітами.

    Усе дійство одесит опублікував на свої сторінці в Instagram. «Не пригадаю, коли я так сильно хвилювався. В цей день все перевернулося з ніг на голову, а точніше навпаки – стало на свої місця. Наша маленька вже з нами, дома. Хотів, щоб цей день запам'ятався нам надовго і, здається, вийшло!», – підписав відео чоловік.

    З пологового будинку маму зустрічав кортеж з люксових автомобілів, а також танцюристи з величезними букетами в руках. Крім того, до ніг жінки розстелили червону доріжку.

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    Допис, поширений Max (@wemax87)

    Щасливі батьки не одразу поїхали до дому, адже на матусю чекала автоекскурсія, а також оркестр й шоу від балерин на підземному паркінгу.

    Не забув чоловік прикрасити і квартиру. Десятки неймовірних букетів з троянд і величезною кількістю кульок очікували на доньку та дружину.

    Нагадаємо, соцмережі відреагували курйозними фотожабами на санкції проти Медведчука і Марченко.

    Теги: Одеса соціальні мережі пологовий будинок
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