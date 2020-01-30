У Китаї від коронавірусу померли 170 осіб



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Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження

У Китаї за останню добу померли 38 осіб, інфікованих коронавірусом 2019 nCoV. Таким чином, загальне число загиблих від вірусу досягло 170 осіб.

Такі дані оприлюднила в ніч на четвер, 30 січня, Національна комісія охорони здоров'я КНР.

Крім того, виявлено понад 1700 нових випадків захворювання цією формою пневмонії. Всього в країні підтверджені вже 7711 випадків зараження. Підозра на вірус є ще відносно 12167 громадян.

Китайська влада також підтвердила перший випадок захворювання коронавірусом в Тибеті, який залишався єдиною частиною КНР, де вірус не був поширений.

За межами Китаю за станом на вечір 29 січня зафіксовано більше 50 випадків захворювання коронавірусом в ряді країн, включаючи Австралію, В'єтнам, Канаду, Німеччину, Малайзію, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею і Японію.

До слова, сьогодні стало відомо, що Росія закриває кордон з Китаєм.

Як повідомляв Главком, наразі на консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає.

В Україні захворювання не зафіксовано. Посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавірусу.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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