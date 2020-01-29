Канада евакуює своїх громадян з Китаю через спалах коронавірусу



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Евакуація канадців може зайняти кілька днів, оскільки постраждалий регіон закрито на карантин

Канада вирішила евакуювати близько 160 своїх громадян з китайської провінції Хубей через спалах нового коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, передає CBC News.

За його словами, Канада дипломатичними каналами намагається отримати від Китаю дозвіл на політ. Евакуація канадців може зайняти кілька днів, оскільки постраждалий регіон закрито на карантин.

«Ми повинні співпрацювати з китайською владою, щоб вирішити транспортне питання», - сказав він, додавши, що Канада координує цей процес з іншими країнами.

Федеральний міністр охорони здоров'я Петті Хайду додала, що поки невідомо, чи будуть евакуйовані з Китаю канадці відправлені на карантин чи ні.

Нагадаємо, що понад 6000 випадків зараження новим коронавірусом зареєстровано по всьому світу - переважна більшість в Китаї, звідки почав поширюватися вірус. 132 людини померли з початку спалаху.

До слова, сьогодні стало відомо, що Росія закриває кордон з Китаєм.

Як повідомляв Главком, наразі на консульському обліку в Китаї перебувають майже 600 українців, інфікованих коронавірусом немає.

В Україні захворювання не зафіксовано. Посольство України в Китаї рекомендує українцям залишити Китай через спалах нового типу коронавірусу.

Уперше новий тип вірусу, що спричиняє атипову пневмонію, було підтверджено 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб. Початкові симптоми захворювання – підвищена температура і кашель.

За межами Китаю підтверджені випадки було зареєстровано в Таїланді (вісім), Японії (три), Південній Кореї (три), США (п'ять), В'єтнамі (два), Сінгапурі (чотири), Малайзії (чотири), Непалі (один), Франції (три), Австралії (чотири), Камбоджі (один).

21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передавання коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Як повідомлялося, американські дослідники розробили онлайн-сервіс для відстеження коронавірусу з Китаю.

Нагадаємо, 26 січня через коронавірус Казахстан зупинив безвіз для транзитних пасажирів із Китаю.

Також з 3 лютого SkyUp призупиняє чартерні рейси до Китаю у зв'язку з коронавірусом.

Прем’єр Олексій Гончарук розповів, як уряд захищатиме українців від коронавірусу. За його словами, з 26 січня, в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходять температурний скринінг тіла.

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