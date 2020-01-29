В Одесі не зареєстровані випадки захворювання коронавірусом 2019-nCoV



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До уваги одеситів: рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я з профілактики коронавірусної інфекції

В Одесі, як і загалом по Україні, зараз не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусною інфекцією 2019-nCoV, спалах якої відбувся в Китаї.

За даними на 28 січня 2020 року, відомо про 4677 випадків зараження коронавірусами 2019-nCoV у світі, в тому числі 106 летальних випадків.

Коронавіруси - це велике сімейство респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання різної тяжкості: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними симптомами коронавірусу є лихоманка і утруднене дихання.

У разі появи симптомів гострого респіраторного захворювання під час подорожі або після неї рекомендується звернутися до лікаря і надати відомості про історію подорожей.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, для недопущення поширення коронавірусу 2019-nCoV у країні було вжито заходів, що включають створення оперативного координаційного штабу із залученням провідних фахівців, надання роз'яснень та рекомендацій регіональним лабораторним центрам, а також рекомендацій для лікарів, як діяти в разі виявлення вірусу 2019-nCoV.

Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту Бориспіль. Підготовлено пакет матеріалів для поширення скринінгових анкет на борту літака. Загалом, українцям рекомендовано наразі утриматися від подорожей до Китаю.

Одеса не має прямих транспортних шляхів сполучення і авіарейсів з Китаєм. У новому корпусі міської клінічної інфекційної лікарні є боксовані палати зі спеціальною системою вентиляції, що дозволяють забезпечити індивідуальну ізоляцію пацієнтів з крапельними і особливо небезпечними інфекціями.

Всесвітня організація охорони здоров'я дає стандартні рекомендації з профілактики коронавірусу та інших захворювань, що передаються від людини до людини: