В Одесі не зареєстровані випадки захворювання коронавірусом 2019-nCoV
До уваги одеситів: рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я з профілактики коронавірусної інфекції
В Одесі, як і загалом по Україні, зараз не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусною інфекцією 2019-nCoV, спалах якої відбувся в Китаї.
За даними на 28 січня 2020 року, відомо про 4677 випадків зараження коронавірусами 2019-nCoV у світі, в тому числі 106 летальних випадків.
Коронавіруси - це велике сімейство респіраторних вірусів, які можуть викликати захворювання різної тяжкості: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними симптомами коронавірусу є лихоманка і утруднене дихання.
У разі появи симптомів гострого респіраторного захворювання під час подорожі або після неї рекомендується звернутися до лікаря і надати відомості про історію подорожей.
За інформацією Міністерства охорони здоров'я України, для недопущення поширення коронавірусу 2019-nCoV у країні було вжито заходів, що включають створення оперативного координаційного штабу із залученням провідних фахівців, надання роз'яснень та рекомендацій регіональним лабораторним центрам, а також рекомендацій для лікарів, як діяти в разі виявлення вірусу 2019-nCoV.
Розпочато температурний скринінг пасажирів на прямих рейсах з Китаю в аеропорту Бориспіль. Підготовлено пакет матеріалів для поширення скринінгових анкет на борту літака. Загалом, українцям рекомендовано наразі утриматися від подорожей до Китаю.
Одеса не має прямих транспортних шляхів сполучення і авіарейсів з Китаєм. У новому корпусі міської клінічної інфекційної лікарні є боксовані палати зі спеціальною системою вентиляції, що дозволяють забезпечити індивідуальну ізоляцію пацієнтів з крапельними і особливо небезпечними інфекціями.
Всесвітня організація охорони здоров'я дає стандартні рекомендації з профілактики коронавірусу та інших захворювань, що передаються від людини до людини:
- Часто ретельно мийте руки або обробляйте їх дезінфікуючими засобами.
- Не торкайтеся немитими руками до обличчя - очей, носа, рота.
- Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хусточкою, яку після використання потрібно відразу викинути і вимити руки.
- Очищайте і дезінфікуйте часто використовувані об'єкти і поверхні.
- Не вживайте сирі або недостатньо термічно оброблені продукти тваринного походження, будьте обережні з сирим м'ясом, молоком і т. ін.
- Уникайте близького контакту з людьми, що мають ознаки застуди.
- У разі появи симптомів захворювання - підвищення температури, кашель, утруднене дихання - якомога швидше зверніться до лікаря.