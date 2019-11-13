В Одесі проведуть День здоров'я з профілактики цукрового діабету



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14 листопада одеситів запрошують пройти медичне обстеження і підписати декларацію з лікарем

14 листопада 2019 року відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. З ініціативи департаменту охорони здоров'я Одеської міськради цього дня Одеський міський Центр здоров'я організовує у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги профілактичну акцію «День здоров'я».

У рамках акції всі охочі можуть безкоштовно визначити рівень глюкози крові та артеріального тиску, зробити електрокардіограму, виміряти зріст, вагу і гостроту зору, отримати консультацію лікаря загальної практики - сімейної медицини.

Також можна буде заключити декларацію про обслуговування з сімейним лікарем: для цього необхідно взяти з собою паспорт і мобільний телефон.

Для пацієнтів, які підписали декларацію з сімейним лікарем, при виявленні артеріальної гіпертензії або підвищеного рівня цукру крові, після консультації і встановлення діагнозу лікар випише рецепт для отримання медикаментів безкоштовно або з частковою оплатою за державною програмою «Доступні ліки».

Також заключення декларації з сімейним лікарем забезпечує можливість безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця, що особливо актуально з урахуванням реєстрації випадків дифтерії в Україні. Ревакцинація дорослих від правця і дифтерії повинна проводитися кожні десять років. У кабінетах щеплень Центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеси є достатня кількість вакцини АДП-м для профілактики дифтерії і правця.

Крім того, у рамках проведення Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом 15 листопада 2019 року в дитячій міській поліклініці №6 пройдуть заняття в Школі цукрового діабету для батьків і дітей.