  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі проведуть День здоров'я з профілактики цукрового діабету

    • Розсилка
    В Одесі проведуть День здоров'я з профілактики цукрового діабету

    14 листопада одеситів запрошують пройти медичне обстеження і підписати декларацію з лікарем

    14 листопада 2019 року відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. З ініціативи департаменту охорони здоров'я Одеської міськради цього дня Одеський міський Центр здоров'я організовує у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги профілактичну акцію «День здоров'я».

    У рамках акції всі охочі можуть безкоштовно визначити рівень глюкози крові та артеріального тиску, зробити електрокардіограму, виміряти зріст, вагу і гостроту зору, отримати консультацію лікаря загальної практики - сімейної медицини.

    Також можна буде заключити декларацію про обслуговування з сімейним лікарем: для цього необхідно взяти з собою паспорт і мобільний телефон.

    Для пацієнтів, які підписали декларацію з сімейним лікарем, при виявленні артеріальної гіпертензії або підвищеного рівня цукру крові, після консультації і встановлення діагнозу лікар випише рецепт для отримання медикаментів безкоштовно або з частковою оплатою за державною програмою «Доступні ліки».

    Також заключення декларації з сімейним лікарем забезпечує можливість безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця, що особливо актуально з урахуванням реєстрації випадків дифтерії в Україні. Ревакцинація дорослих від правця і дифтерії повинна проводитися кожні десять років. У кабінетах щеплень Центрів первинної медико-санітарної допомоги Одеси є достатня кількість вакцини АДП-м для профілактики дифтерії і правця.

    Крім того, у рамках проведення Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом 15 листопада 2019 року в дитячій міській поліклініці №6 пройдуть заняття в Школі цукрового діабету для батьків і дітей.

    здоров'я Одеса медицина лікар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ