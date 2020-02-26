Одеситів попередили про відключення водопостачання
До уваги одеситів: відключення води на 26 лютого
Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни засувок діаметром 150 мм за адресою: вул. Космонавтів, 13
26 лютого 2020 року з 09:00 до 19:00
буде припинено подавання води деяким споживачам:
- вул. Генерала Петрова, 17-35,
- вул. Івана та Юрія Лип, 15-41,
- вул. Героїв Крут, 6-16,
- вул. Інглезі, 12-18,
- вул. Космонавтів, 12-28, 38-70, 9-15,
- вул. Варненська, 2-4,
- вул. Академіка Філатова, 9-17.
Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.
Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).