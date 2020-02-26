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    Новини

    Одеситів попередили про відключення водопостачання

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    Одеситів попередили про відключення водопостачання

    До уваги одеситів: відключення води на 26 лютого

    Філія «Інфоксводоканал» доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств і організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення ремонтних робіт із заміни засувок діаметром 150 мм за адресою: вул. Космонавтів, 13

    26 лютого 2020 року з 09:00 до 19:00

    буде припинено подавання води деяким споживачам:

    • вул. Генерала Петрова, 17-35,
    • вул. Івана та Юрія Лип, 15-41,
    • вул. Героїв Крут, 6-16,
    • вул. Інглезі, 12-18,
    • вул. Космонавтів, 12-28, 38-70, 9-15,
    • вул. Варненська, 2-4,
    • вул. Академіка Філатова, 9-17.

    Філія «Інфоксводоканал» приносить свої вибачення за тимчасові незручності.

    Телефони для довідок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово).

    Одеса водопостачання населення
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