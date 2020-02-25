У Києві на двох вулицях зникла вода



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Воду обіцяють підключити протягом доби

Холодне водопостачання тимчасово відключили на вулицях Туполєва та Залізничній

У столичних будинках на вулицях Туполєва та Залізничній, що розташовані у Святошигнському та Шевченківському районах відключили воду. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.

У Київводоканалі інформують, що холодне водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:

вул. Академіка Туполєва, 22;

вул. Залізнична, 1, 1-а, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 30/2, 32-а, 34, 36, 38, 40, 42/2, 44, 44/1, 48, 48-а.

Водопостачання обіцяють відновити протягом доби.

Як повідомлялося, у столиці тиждень почався з аварій: де сьогодні немає води (адреси).

Нагадаємо, 20 лютого через аварії зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва. 19 лютого без води залишилися будинки на двох вулицях.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій



