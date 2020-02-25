У Києві на двох вулицях зникла вода
Холодне водопостачання тимчасово відключили на вулицях Туполєва та Залізничній
У столичних будинках на вулицях Туполєва та Залізничній, що розташовані у Святошигнському та Шевченківському районах відключили воду. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією пошкоджень.
У Київводоканалі інформують, що холодне водопостачання тимчасово відсутнє за адресами:
- вул. Академіка Туполєва, 22;
- вул. Залізнична, 1, 1-а, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 30, 30/2, 32-а, 34, 36, 38, 40, 42/2, 44, 44/1, 48, 48-а.
Водопостачання обіцяють відновити протягом доби.
Як повідомлялося, у столиці тиждень почався з аварій: де сьогодні немає води (адреси).
Нагадаємо, 20 лютого через аварії зникла вода у будинках на чотирьох вулицях Києва. 19 лютого без води залишилися будинки на двох вулицях.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій