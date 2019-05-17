Одеситів запрошують пройти безкоштовне тестування на ВІЛ



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17 травня в Одесі пройдуть акції до Всесвітнього дня пам'яті жертв СНІДу

19 травня буде відзначатися Всесвітній день пам'яті людей, які померли від СНІДу. Цього року акція проводиться під девізом «Ліки від байдужості». Організатори зазначають, що розуміння та небайдужість можуть переламати ситуацію з поширенням СНІДу та зупинити епідемію, а тестування на ВІЛ необхідно пройти кожному, хто небайдужий до свого здоров'я та здоров'я своїх близьких.

Напередодні Всесвітнього дня пам'яті жертв СНІДу, 17 травня 2019 року о 16:00, громадські організації Одеси організовують масштабну акцію на Думській площі. Всі охочі зможуть пройти безкоштовне конфіденційне обстеження на ВІЛ за допомогою швидких тестів.

Під час акції свої виступи представлять музичні колективи, також будуть проводитися ярмарок неурядових організацій та консультування з питань профілактики ВІЛ, особливостей життя ВІЛ-позитивних людей і подолання наркотичної залежності. На знак пам'яті людей, загиблих від СНІДу, буде натягнута велика червона стрічка - символ боротьби з ВІЛ.

В Одесі безкоштовно визначити свій ВІЛ-статус протягом 15 хвилин можна у всіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги при відвідуванні сімейного лікаря. Безкоштовне тестування на ВІЛ також проводиться в міських поліклініках, лікарнях і жіночих консультаціях Одеси швидкими тестами, закупленими за рахунок коштів міського бюджету.

У 2018 році більш ніж 20 тисяч одеситів пройшли обстеження на ВІЛ за допомогою швидких тестів у міських медзакладах. Це дозволило своєчасно виявити і направити до Міського центру профілактики та боротьби з ВІЛ / СНІДом для отримання антиретровірусної терапії 718 ВІЛ-позитивних пацієнтів.