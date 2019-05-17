Одеса планує отримати державну субвенцію для будівництва багатофункціонального Палацу спорту



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Відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради

16 травня 2019 року, відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

Необхідність проведення позачергового засідання виконкому пов'язана з процедурними питаннями, які необхідно врегулювати для включення міста Одеси до переліку міст-одержувачів державної субвенції на будівництво багатофункціонального Палацу спорту.

Концепція будівництва Палацу спорту була подана на розгляд міжвідомчої комісії Міністерства молоді та спорту України, засідання якої проходило 14 травня поточного року.

Згідно з листом Міністерства пакет необхідних документів для включення Одеси до переліку міст-одержувачів цільової субвенції повинен бути представлений містом до 20 травня 2019 року.

Як зазначив під час засідання віце-мер Павло Вугельман, у 2018 році була створена постійно діюча робоча група з питань відновлення і вдосконалення спортивної інфраструктури міста Одеси, яка на своїх засіданнях розглядала і питання будівництва багатофункціональної спортивної арени для ігрових видів спорту в районі Одеського міжнародного аеропорту на вулиці Центральний аеропорт.

Ця локація має прекрасне транспортне сполучення з усіма районами міста, а також зручна для людей, які будуть приїжджати до нашого міста з різних країн та інших міст України.

Головне призначення багатофункціонального триповерхового Палацу спорту - проведення змагань і тренувань з баскетболу, волейболу, гандболу, бадмінтону та бойових видів спорту. Побудована арена зможе приймати змагання всеукраїнського та міжнародного рівня. Кількість глядацьких місць при проведенні змагань буде становити 3000.

За результатами обговорення члени виконкому прийняли рішення:

Про призначення управління капітального будівництва Одеської міської ради замовником проектування та будівництва багатофункціонального Палацу спорту по вул. Центральний аеропорт у м. Одесі Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання дозволу Комунальному підприємству «Стадіон «Спартак» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 2,6000 га за адресою: м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, вид використання – для будівництва та експлуатації багатофункціонального Палацу спорту».

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