Весняний камертон: юні артисти Одеси та області подарували яскравий концерт



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Вихованці шкіл естетичного виховання Одеси та області представили свою майстерність

15 травня 2019 року в Одеській середній спеціальній музичній школі-інтернаті ім. П. С. Столярського відбувся гала-концерт «Весняний камертон». На сцені виступили найкращі колективи шкіл естетичного виховання Одеської області.

Відкрив концерт зразковий оркестр народних інструментів Одеської дитячої музичної школи № 4. Свою майстерність глядачам представили юні музиканти, солісти та хористи Одеських дитячих музичних шкіл №№ 7, 8, 13 і 15.

Також свої творчі досягнення продемонстрували вихованці музичних шкіл Білгорода-Дністровського, Чорноморська, Болграда, Саврані, Кодими та Лиманського району.

Фестиваль «Весняний камертон» проводиться в Одесі раз на три роки.