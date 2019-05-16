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    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки

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    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки

    З нагоди Дня вишиванки, який сьогодні відзначають по всій Україні, співробітники патрульної поліції і Нацгвардії влаштували флешмоб.

    На Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку під гімн України, який виконав духовий оркестр Національної гвардії, вишикувалися 50 гвардійців і 18 патрульних поліцейських зі своїми службовими автомобілями в «живу вишиванку».

    Відзначимо, в Україні День вишиванки відзначають кожного третього четверга травня. За інформацією різних українських ЗМІ, ідея свята належить студентці Чернівецького національного університету. З 2012 року його почали відзначати щорічно, а вже в 2015 році ініціативу підтримало Міністерство інформаційної політики України.

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    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки
    Одеські правоохоронці вишикувалися у Дюка в формі вишиванки

    Суть свята полягає в тому, щоб надіти вишиванку і піти в ній на роботу або навчання, підкресливши таким чином свою причетність до української культурної традиції.

    Джерело: Пушкинская.net

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