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    Одеситка напідпитку протаранила головою трамвай

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    Постраждала жінка протаранила середню бічну частину вагона - Одеситка напідпитку протаранила головою трамвай
    Постраждала жінка протаранила середню бічну частину вагона
    фото vgorode.ua

    В результаті інциденту жінка отримала травми голови

    Нетвереза жінка в Одесі протаранила головою трамвай. Вона отримала травму голови. Про це повідомляє пресслужба КП «Одесміськелектротранс» у Facebook.

    Інцидент стався на вулиці Добровольського.

    «21.12.2021 о 14:19 на Добровольського, 49 жінка, яка перебувала в нетверезому стані, намагалася перетнути відокремлену трамвайну колію в невстановленому для цього місці», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що постраждала протаранила середню бічну частину вагона. В результаті інциденту жінка отримала травми голови. Її доставили до медичного закладу.

    Раніше одеситка під наркотиками викрала яхту та протаранила бетонну огорожу.

    Також у Борисполі п’яна водійка влаштувала ДТП із перекиданням авто.

    До слова, у Запоріжжі п'яна директорка гімназії погрожувала патрульним.

    Теги: ДТП Одеса жінка
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    Одеситка напідпитку протаранила головою трамвай