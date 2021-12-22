Одеситка напідпитку протаранила головою трамвай
В результаті інциденту жінка отримала травми голови
Нетвереза жінка в Одесі протаранила головою трамвай. Вона отримала травму голови. Про це повідомляє пресслужба КП «Одесміськелектротранс» у Facebook.
Інцидент стався на вулиці Добровольського.
«21.12.2021 о 14:19 на Добровольського, 49 жінка, яка перебувала в нетверезому стані, намагалася перетнути відокремлену трамвайну колію в невстановленому для цього місці», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що постраждала протаранила середню бічну частину вагона. В результаті інциденту жінка отримала травми голови. Її доставили до медичного закладу.
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