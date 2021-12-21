Через загоряння локомотива і ДТП в Україні затримують поїзди (список)

Низка потягів відстають від графіка від 40 хвилин до 2:45 годин

АТ «Укрзалізниця» повідомила про затримки п’яти поїздів у зв’язку з загорянням локомотива вантажного поїзда та ДТП, негода на рух потягів не вплинула. Про це йдеться на сайті перевізника.

«Наразі відстають від графіка на 2:45 год поїзд №96 Київ-Рахів, на більш ніж 1:30 год №125 Рахів-Миколаїв, №15 Харків-Рахів та №7/8 Київ-Чернівці та на 40 хв поїзд № 701 Чернівці-Львів», – пояснили в «Укрзалізниці»

Повідомляється, що ці затримки пов’язані з ліквідацією наслідків загоряння локомотива вантажного поїзда на перегоні Бурштин-Букачівці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Також на рух поїздів вплинула ДТП, яка сталася в ніч з 20 на 21 грудня на переїзді поблизу станції Івано-Франківськ. Водій автівки не впорався з керуванням та зіткнувся з переїзним огородженням. Водій та троє його пасажирів отримали травми і госпіталізовані.

До слова, «Укрзалізниця» приготувала низку цікавинок на новорічні свята: список.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає Слобожанський експрес.

Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

Читайте також: