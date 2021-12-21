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    Через загоряння локомотива і ДТП в Україні затримують поїзди (список)

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    Негода на рух потягів не вплинула - Через загоряння локомотива і ДТП в Україні затримують поїзди (список)
    Негода на рух потягів не вплинула
    фото: pikabu

    Низка потягів відстають від графіка від 40 хвилин до 2:45 годин

    АТ «Укрзалізниця» повідомила про затримки п’яти поїздів у зв’язку з загорянням локомотива вантажного поїзда та ДТП, негода на рух потягів не вплинула. Про це йдеться на сайті перевізника.

    «Наразі відстають від графіка на 2:45 год поїзд №96 Київ-Рахів, на більш ніж 1:30 год №125 Рахів-Миколаїв, №15 Харків-Рахів та №7/8 Київ-Чернівці та на 40 хв поїзд № 701 Чернівці-Львів», – пояснили в «Укрзалізниці»

    Повідомляється, що ці затримки пов’язані з ліквідацією наслідків загоряння локомотива вантажного поїзда на перегоні Бурштин-Букачівці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    Також на рух поїздів вплинула ДТП, яка сталася в ніч з 20 на 21 грудня на переїзді поблизу станції Івано-Франківськ. Водій автівки не впорався з керуванням та зіткнувся з переїзним огородженням. Водій та троє його пасажирів отримали травми і госпіталізовані.

    До слова, «Укрзалізниця» приготувала низку цікавинок на новорічні свята: список.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає Слобожанський експрес.

    Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

    До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

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    Теги: ДТП Укрзалізниця потяг залізниця Україна негода
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    Через загоряння локомотива і ДТП в Україні затримують поїзди (список)