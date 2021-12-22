Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися п’ять автівок (фото)

У ДТП потрапили чотири легкових автомобілі та вантажівка

ДТП влаштував водій автомобіля BMW

У вівторок, 21 грудня, близько 15:00 у місті Буча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події прибула група реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (м. Буча) Бучанського районного управління поліції.

За попередньою інформацією водій автомобіля BMW не надав перевагу в русі, виїхав на зустрічну смугу, та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем. Вантажівка, намагаючись уникнути зіткнення, зачепила ще три автомобіля, які рухалися по дорозі.

Загиблих і постраждалих немає.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомлялося, 20 грудня на автодорозі Жердова–Гоголів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: трактор з'їхав у кювет і перекинувся.

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