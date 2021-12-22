Масштабна ДТП під Києвом: зіткнулися п’ять автівок (фото)
ДТП влаштував водій автомобіля BMW
У вівторок, 21 грудня, близько 15:00 у місті Буча трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю п'яти автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
На місце події прибула група реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (м. Буча) Бучанського районного управління поліції.
За попередньою інформацією водій автомобіля BMW не надав перевагу в русі, виїхав на зустрічну смугу, та здійснив зіткнення з вантажним автомобілем. Вантажівка, намагаючись уникнути зіткнення, зачепила ще три автомобіля, які рухалися по дорозі.
Загиблих і постраждалих немає.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
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