Одеська кіностудія святкує день народження

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23 травня заплановано святкування річниці Одеської кіностудії

На сторінці у facebook повідомляється , що у свій 99-й День народження Одеська кіностудія підготувала масу незабутніх сюрпризів для одеситів і гостей міста. Всі екскурсії в День народження кіностудії проводяться з 50% знижкою. А також був оприлюднений список подій та локацій:

о 12:00 відбудеться урочисте відкриття виставки спортивних і ретро-автомобілів «OdessaRetroCarFest» (локація - паркувальний майданчик Одеської кіностудії);

вхід на виставку спортивних і ретро-автомобілів «OdessaRetroCarFest» на честь Дня Народження кіностудії - безкоштовний.

з 12:00 на всіх гостей чекає театралізована вистава в «Музеї кіно». Актори в костюмах: Міледі, Кардинала, Д'Артаньяна, Королеви, Констанції, Віри Холодної і знаменитої тітки Соні з Одеси (локація - двір Одеської кіностудії);

о 12:00 відкриття виставки сумок, які були використані як реквізит у фільмах, знятих Одеською кіностудією (локація - хол Одеської кіностудії). Читайте також На Французькому бульварі спалили позашляховик головлікаря санаторію Сьогодні, 06:33 В Одесі вздовж велодоріжки на Ольгіївській встановлено знаки Вчора, 16:36

о 15:30 Урочисте відкриття «Музею освітлювальної та кінознімальної техніки ім. І. Тимченко »для одеситів і гостей міста (локація -« Музей освітлювальної та кінознімальної техніки »);

о 16:00 Урочисте вручення щорічної номінації «Легенди Одеської кіностудії» (локація - АРТ центр ім. Віри Холодної на території Одеської кіностудії);

о 19:00 - 23:00 Ніч у «Музеї кіно». Проведення вечірньої екскурсії з персонажами які оживуть з кінофільмів Одеської кіностудії. Групи формуються за попереднім записом.

Вітрина Одеської кіностудії буде оформлена яскравими кадрами з фільму «Пригоди Електроніка». Для всіх гостей кіностудії будуть надані унікальні фотозони з улюблених фільмів. У кожного відвідувача буде можливість придбати сувеніри, розроблені спеціально до дня народження Одеської кіностудії.

Відбуватиметься захід за адресою місто Одеса, Французький бульвар, 33.