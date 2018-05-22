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    В Одесі вздовж велодоріжки на Ольгіївській встановлено знаки

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    В Одесі вздовж велодоріжки на Ольгіївській встановлено знаки

    Триває благоустрій міста

    На Ольгіївській комунальники встановили дорожні знаки (4.12 доріжка для велосипедистів). Але поки що вони встановлені лише на перехрестях.

    Раніше, через відсутність розмітки і відповідних знаків там паркувалися, так звані автохами.

    До кінця тижня комунальні служби обіцяють нанести розмітку.

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    В Одесі вздовж велодоріжки на Ольгіївській встановлено знаки
    В Одесі вздовж велодоріжки на Ольгіївській встановлено знаки
    В Одесі вздовж велодоріжки на Ольгіївській встановлено знаки
    В Одесі вздовж велодоріжки на Ольгіївській встановлено знаки
    В Одесі вздовж велодоріжки на Ольгіївській встановлено знаки

    Нагадаємо, будівництво велодоріжки почали в квітні минулого року. До того ж, це найдорожча велодоріжка Одеси, вона обійшлася державному бюджету в 16,6 мільйонів гривень.

    У мерії кажуть, це перший з восьми веломаршрутів, які з'єднають центр з іншими районами міста.

    Джерело: 1tv.od.ua

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