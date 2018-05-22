В Одесі вздовж велодоріжки на Ольгіївській встановлено знаки

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Триває благоустрій міста

На Ольгіївській комунальники встановили дорожні знаки (4.12 доріжка для велосипедистів). Але поки що вони встановлені лише на перехрестях.

Раніше, через відсутність розмітки і відповідних знаків там паркувалися, так звані автохами.

До кінця тижня комунальні служби обіцяють нанести розмітку.

Нагадаємо, будівництво велодоріжки почали в квітні минулого року. До того ж, це найдорожча велодоріжка Одеси, вона обійшлася державному бюджету в 16,6 мільйонів гривень.

У мерії кажуть, це перший з восьми веломаршрутів, які з'єднають центр з іншими районами міста.

Джерело: 1tv.od.ua