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    Вінничанка представлятиме Україну на Кубку світу з художньої гімнастики

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    Дівчата пройшли ретельний відбір, щоб потрапити до складу команди - Вінничанка представлятиме Україну на Кубку світу з художньої гімнастики
    Дівчата пройшли ретельний відбір, щоб потрапити до складу команди
    фото:arena.vn.ua

    Діана Баєва є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів та чемпіонкою України

    На Кубку світу з художньої гімнастики, який пройде з 26 по 28 березня в болгарській Софії, Україну представлять Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко. Окрім того, за світову першість змагатиметься в групових вправах національна збірна команда, до складу якої увійшла вінницька гімнастка Діана Баєва.

    Про це інформує Вінницька Арена.

    Вінничанка увійшла до основного складу збірної України в групових вправах минулого року. Дівчина є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів та чемпіонкою України. З початком бойових дій сім’я Діани змушена була переїхати до Вінниці. В рідній Макіївці залишились бабуся і дідусь. Саме він привів Діану у великий спорт.

    Діана Баєва
    Діана Баєва

    За словами тренерів зі СК «Прем’єра», дівчата пройшли ретельний відбір, щоб потрапити до складу команди. Кандидатів у кожну шістку було достатньо. Підготовка займала дуже багато часу та сил, як для тренерів, так і для гімнасток, та ще й ускладнювалась відсутністю залу з високою стелею та постійним доступом до нього. Тренування команд МС та КМС намагалися втиснути між тренуваннями молодших гімнасток, в яких тривала підготовка до інших змагань, оскільки зал один.

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    Теги: спорт художня гімнастика Вінниччина
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