Вінничанка представлятиме Україну на Кубку світу з художньої гімнастики

Діана Баєва є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів та чемпіонкою України

На Кубку світу з художньої гімнастики, який пройде з 26 по 28 березня в болгарській Софії, Україну представлять Христина Погранична і Вікторія Онопрієнко. Окрім того, за світову першість змагатиметься в групових вправах національна збірна команда, до складу якої увійшла вінницька гімнастка Діана Баєва.

Про це інформує Вінницька Арена.

Вінничанка увійшла до основного складу збірної України в групових вправах минулого року. Дівчина є багаторазовою призеркою міжнародних турнірів та чемпіонкою України. З початком бойових дій сім’я Діани змушена була переїхати до Вінниці. В рідній Макіївці залишились бабуся і дідусь. Саме він привів Діану у великий спорт.

Діана Баєва

За словами тренерів зі СК «Прем’єра», дівчата пройшли ретельний відбір, щоб потрапити до складу команди. Кандидатів у кожну шістку було достатньо. Підготовка займала дуже багато часу та сил, як для тренерів, так і для гімнасток, та ще й ускладнювалась відсутністю залу з високою стелею та постійним доступом до нього. Тренування команд МС та КМС намагалися втиснути між тренуваннями молодших гімнасток, в яких тривала підготовка до інших змагань, оскільки зал один.