  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Бенно Ноймар задушив власних батьків, коли вони посварилися - Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою
    Бенно Ноймар задушив власних батьків, коли вони посварилися
    Фото з італійських ЗМІ

    Трагедія сталась в італійському місті Больцано

    В Італії 30-річний бодібілдер Бенно Ноймар (Benno Neumair) зізнався у вбивстві батьків. Про це повідомляє видання Daily Mail.

    Вчителі Пітер Ноймар (Peter Neumair) і Лаура Перселл (Laura Perselli) з італійського міста Больцано зникли на початку 2021 року.

    Тіло Пітера Ноймара досі не вдалося відшукати
    Тіло Пітера Ноймара досі не вдалося відшукати

    Пізніше тіло Лаури Перселл виявили в річці зі слідами удушення. Відшукати останки Пітера Ноймара не вдалося, однак на мосту були знайдені сліди його крові.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою
    Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою
    Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою
    Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою
    Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою
    Бодібілдер убив батьків через прохання погуляти з собакою

    Бенно Ноймар був заарештований за підозрою у вбивстві 29 січня, але лише зараз зізнався у злочині. За його словами, сварка почалася з прохання погуляти з собакою. Він відмовився і пішов грати на комп'ютері, а потім ліг спати. Батько розбудив бодібілдера і продовжили лаятися. В результаті той задушив і його, і мати, а потім скинув їх тіла в річку.

    Також нагадаємо, що російського бійця ММА вбили напередодні вінчання в ресторанній бійці.

    Теги: трагедія спорт Італія вбивство тварини батьки
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies