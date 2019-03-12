Одеські спортсмени завоювали медалі чемпіонату України з французького боксу
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Розсилка
Одесити успішно виступили на чемпіонаті України з французького боксу «Сават», забезпечивши збірній команді області друге місце в загальнокомандному заліку
З 7 по 10 березня 2019 року в Харкові відбувся чемпіонат України з французького боксу «Сават» серед юнаків, юніорів та дорослих. Помірятися силами і майстерністю на чемпіонаті України з боксу приїхали 150 спортсменів з усіх областей України. Команда боксерів Одеської області була представлена 16 спортсменами, 13 з яких - одесити.
За результатами турніру всі одеські спортсмени зуміли завоювати медалі чемпіонату, зокрема:
- Малахатка Данило - 1 місце (75 кг);
- Орлов Володимир - 1 місце (60 кг);
- Трітенко Євгеній - 1 місце (80 кг);
- Саражан Юрій - 1 місце (85+ кг);
- Слободенюк Владислав - 1 місце (56 кг);
- Памбук Іван - 1 місце (70 кг);
- Памбук Віталій - 1 місце (39 кг);
- Карачебан Андрій - 1 місце (45 кг);
- Погорелюк Данило - 1 місце (36 кг);
- Коломієць Владислав - 1 місце (65 кг);
- Веселов Денис - 2 місце (85 кг);
- Гавриленко Єгор - 2 місце (52 кг);
- Павликов Георгій - 2 місце (36 кг);
- Власюк Сергій - 3 місце (85 кг);
- Кислиця Владислав - 3 місце (65 кг);
- Черниш Данило - 3 місце (65+ кг).
Як результат наполегливих тренувань і високої майстерності одеська збірна команда з французького боксу «Сават» зайняла почесне друге місце в загальнокомандному заліку.
Всі учасники чемпіонату України були нагороджені грамотами та медалями.