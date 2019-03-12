Одеська прокуратура повернула із незаконної власності землю гімназії



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Акт на право власності на земельну ділянку визнано недійсним

Судом задоволено позов прокурорів Одеської місцевої прокуратури №4 в інтересах держави до громадянина - відповідача у справі. Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

У позові прокуратура вимагала визнати недійсним та скасувати державний акт на право власності на земельну ділянку гімназії, виданий чоловіку. А також витребувати цю ділянку площею майже 0,2 га по вул. Ростовській із незаконного володіння та повернути територіальній громаді.

Таким чином суд підтримав доводи прокурора та за його рішенням земельну ділянку повернули громаді.

Слід зазначити, що земля є частиною ділянки, яку ще у 1988 році передали у користування гімназії для утримання та розвитку матеріально-технічної бази.