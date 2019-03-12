Негода в Україні: вітер за добу повалив 160 дерев та пошкодив 310 дахів



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У Києві 11 березня з будівлі зірвало покрівлю





Фото Олександр Шібеко /Facebook

Аномальні сильні пориви вітру стали причиною цілого ряду небезпечних інцидентів по всій країні

У понеділок, 11 березня, Україну накрив ураган із потужним вітром. Аномально сильні пориви стали причиною цілої низки небезпечних інцидентів в країні. Зокрема вітер повалив понад 160 дерев та пошкодив 310 дахів у 15 областях та Києві, 270 з них досі не відновлено. Про це повідомляє з посиланням на дані ДСНС.

«Внаслідок поривів вітру у 15 областях та м. Київ залишаються пошкодженими дахи 270 будівель (було пошкоджено 310, відновлено 40). Протягом доби підрозділами ДСНС прибрано понад 160 повалених дерев», - йдеться у зведенні ДСНС з минулу добу.

Синоптики тим часом попереджають: в Україні циклон знову викличе штормовий вітер і затягне холодом.

Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила серйозного лиха. До того ж, у Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки.

Також раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки.

Крім того, в Одесі тополя впала на дитячий майданчик. В результаті госпіталізували одну людину. Зазначимо, що вчора в Одесі піщана буря накрила місто.

На кордоні з Румунією 11 березня буревій заблокував міжнародну трасу.

Вежу Невицького замка на Закарпатті здуло вітром.