У Вінниці визначили першого чемпіона України з шахів серед аматорів



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З 6 по 10 березня у Вінниці проходив перший шаховий чемпіонат України серед аматорів.

Змагання зібрало 180 гравців віком від шести до 80 років. Вони представляли майже всі регіони, окрім Криму і Луганщини. Учасників привабив серйозний призовий фонд – сто тисяч гривень.

Спортсмени зіграли дев’ять турів за швейцарською системою. В підсумку найбільше за всіх, по 7,5 очки, набрали кандидати у майстри спорту Микита Тєстєшніков (Харків), Володимир Сухінський (Тернопіль) і Богдан Нікітін (Київ). 1-3 призи вони розділили, але місця були розподілені (у відповідності із додатковим коефіцієнтом) у приведеному порядку.

Головний Кубок отримав 15-річний харків’янин. Микита ще не вирішив, куди витратить солідний грошовий приз. Можливо, на подальші поїздки на змагання.

Переграв рейтинг-фаворита

Микита Тєстєшніков не програв жодного разу – шість перемог і три нічиї. В останньому турі він чорними фігурами переграв рейтинг-фаворита №1 Дениса Рахмангулова (Миколаївська область). Чемпіон каже, що мав програшну позицію. Згодом Микита Тєстєшніков почав вирівнювати ситуацію, і партія мала завершитися внічию повторенням ходів. Денис Рахмангулов необгрунтовано відмовився від цього і програв.

Микита розповів, що шахами займається із першого класу. Нині навчається в Харківському обласному вищому училищі фізичної культури і спорту (за шаховою спеціалізацією). Мріє стати міжнародним гросмейстером, професіоналом. Недарма його тренує відомий в Україні фахівець – Олександр Алексіков.

«Особливих досягнень на всеукраїнському рівні у мене поки що не було. Раніше я був лише чемпіоном Харківської області серед юнаків до 16 років. На чемпіонатах України серед юнаків кілька разів мав шанси на медалі, але не дотягував до них, – каже Микита Тєстєшніков. – В цьому аматорському чемпіонаті за рейтингом був четвертим. Останні два місяці напружено займався шахами, що й принесло плоди. Планував у Вінниці вибороти приз, а в ідеалі – й золото!»

Втратив лідерство

Весь турнір лідирував 56-річний Володимир Сухінський. Він за фахом – лікар, кандидат медичних наук. На самому фініші тернополянин програв Богдану Нікітіну. Володимир Сухінський прогавив пішака, чим його юний партнер чудово скористався.

Пан Сухінський називає себе любителем шахів, який грає у вільний час. В Тернополі періодично бере участь у змаганнях – півфіналі і чемпіонаті області, на призи газети «Вільне життя» тощо.

«Останній раз здобував нагороду влітку минулого року – на турнірі у Польщі. Дякую Вінницькій обласній федерації шахів та всім організаторам за гарне проведення змагання. Всі конфліктні ситуації гасилися миттєво. Аматорський чемпіонат – чудове започаткування, адже це можливість зустрітися із рівними партнерами і поборотися за медалі», – каже Володимир Сухінський.

Успіх вінницького студента

Четвертий основний приз здобув третьокурсник Вінницького медичного університету Дмитро Горелов, який виконав норматив кандидата у майстри України. За два тури до фінішу він навіть ділив перше місце, але не зумів втриматися на вершині.

«Я був 17-м за рейтингом, тому задоволений підсумковим результатом. В стартових турах грав важкувато. Але під час змагання зрозумів, що у мене є шанси проти будь-якого суперника», – розповів 19-річний Дмитро Горелов.

У восьмому турі Дмитро провів напружену партію зі своїм прямим конкурентом Володимиром Сухінським.

«По дебюту у мене вийшло краще. Але я вибрав помилковий план атаки, після чого позиція почала погіршуватися. Згодом це призвело до поразки», – згадує Дмитро Горелов.

До речі, Дмитро поки рахується у федерації шахів Хмельниччини. Але він вже подав заявку про перехід до Вінницької федерації. Бо останніми роками мешкає у місті над Бугом і виступає саме у місцевих змаганнях.

Чемпіонка Європи – перша у Вінниці

Золото серед жінок виборола 16-річна кандидат у майстри спорту Камілла Грищенко (Краматорськ, Донецька область). Дівчина набрала 6,5 очок із 9 можливих. Вона нагадала, що була чемпіонкою Європи серед дівчат до 16 років зі швидких шахів.

Камілла Грищенко також неодноразово виборювала нагороди чемпіонатів України серед дівчат. Не дивно, що вона цілком розраховувала на вдалий результат у Вінниці

« Я звикла до тривалих подорожей, тому вояж до Вінниці не був чимось особливим. Адже шахами займаюся понад десять років. Мені сподобався і турнір, і мій результат. Приз, можливо, витрачу на поїздку на чемпіонат Європи», – поділилася Камілла Грищенко.

Загалом організатори передбачили 40 призів у різних категоріях. Приміром, кращим серед ветеранів виявився Ігор Дідух (Львівська область). Чільні місця в заліку серед вінничан посіли кандидат у майстри Олександр Швайгер і юна Катерина Скакун.

Турнір – «бомба»

На урочистому закритті виступив виконавчий директор Вінницької обласної федерації шахів Георгій Галич. Він передав вітання від Аркадія Найдіча, який наразі грає на командному чемпіонаті світу в Казахстані.

Головний суддя чемпіонату України Микола Боднар звернув увагу на те, що деякі з учасників грають майже на рівні майстра спорту – приміром, переможець. Мовляв, їм ще трохи позайматися – і відкриється шлях у профі.

« Приємно, що саме Вінниці доручили провести перший, історичний чемпіонат серед шахістів-аматорів. Сподіваюся, що ми провели його на високому рівні. Всі учасники казали, що турнір – просто «бомба». Обіцяли й надалі до нас приїздити», – каже Микола Боднар.

Пан Боднар впевнений, що й другий аматорський чемпіонат України довірять провести місту над Бугом.

«Наступного року, як казав Аркадій Найдіч, ми долатимемо планку у 300 учасників», – зауважив головний суддя.

Джерело: Vinbazar