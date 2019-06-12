Одеський «Міськзелентрест» відзвітував про роботу за п'ять місяців



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Одеські озеленювачі відзвітували про свою роботу

Під час апаратної наради, яка проходить у департаменті міського господарства під керівництвом першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського, директори комунальних підприємств надають звіти про виконану з початку 2019 року роботу.

Перед департаментом відзвітував директор комунального підприємства «Міськзелентрест» Юніс Байрамов.

Так, з початку року працівники підприємства виконали обрізку 22664-х кущів троянд і провели формувальну обрізку 330-ти декоративних дерев плакучої форми.

На підвідомчій території працівниками підприємства виконані роботи з посіву газонних трав на площі 1,5 га. У Стамбульському парку було замінено 1240 кв. м рулонного газону. Вилучені більше 22-х тисяч штук порослі кущів і дерев. Проведено прибирання випадкового сміття на території 9461 га, вивезено 2 431 куб. м сміття.

Також напередодні 1 квітня відремонтована ротонда в Міському саду, найближчим часом планується здійснити ремонт ротонди на Кримському бульварі. Напередодні важливих дат - 10 квітня і 9 травня - були виконані заходи з підготовки меморіальних об'єктів, розташованих на площі Десятого квітня, Алеї Слави в парку ім. Т.Г. Шевченка, Меморіалі 411-ї батареї й у сквері Партизанської Слави, озеленювачі висадили 695 кв. м весняних квітів.

Традиційно щороку з настанням весни озеленювачі КП «Міськзелентрест» приступають до виконання робіт зі створення квіткових композицій. Так, підприємством були висаджені 3514 кв. м весняних квітників, які складалися з 200 тис. шт. розсади (маргариток, селену, віоли). Після того, як весняні квіти починають відцвітати, озеленювачі приступають до їх заміни літніми квітами. Цього року заплановано створити 7848 кв. м літніх квітників. Станом на 01.06.2019 р. уже створено 3098 кв. м літників, при цьому висаджено близько 150 тис. шт. розсади (сальвії, тагетиса, хлорофітума, герані, цинерарії, колеуса). Роботи з посадки літніх квітів тривають, їх планується завершити до початку липня.

Також до кінця поточного місяця планується виконати роботи з встановлення 236-ти чаш вертикального озеленення. Для цього спеціально були заготовлені понад 1000 шт. розсади: 690 шт. пеларгонії та 402 шт. аспарагуса. Всю квіткову розсаду для весняних і літніх квітників, а також квіти для створення вертикального озеленення фахівці КП «Міськзелентрест» заготовляють власноруч у теплицях підприємства «Троянда».

Крім того, «Міськзелентрест» продовжує роботи з озеленення вулиць, парків і скверів міста. Станом на 1 червня висаджені 554 дерева (453 листяних дерева: клен, ясен, в'яз, софора, катальпа, каштан, береза, мильне дерево; 101 хвойне дерево: туя, кипарис, ялина; 2278 чагарників: бузок, глід, кизильник, мальва, барбарис).

Висадження дерев і чагарників велося в усіх районах міста. Всі висаджені дерева старше 10-ти років, великомірні, із закритою кореневою системою, що значно підвищує ймовірність приживання саджанців в умовах міського середовища.

За результатами звернень громадян, підприємств і організацій на території міста за період з 01.01.2019 р. по 01.06.2019 р. виконані роботи з видалення 291 аварійного дерева; ліквідовані 133 аварійні ситуації, пов'язані із заломами скелетних гілок; омолоджені 158 тополь; виконано санітарну обрізку 637-ми дерев. Також були виконані роботи з квартальної обрізки 955-ти дерев і видалення 176-ти сухих аварійних дерев.

Для утримання в належному естетичному стані підвідомчих територій КП «Міськзелентрест» проводить роботи з оснащення зелених зон міста системами автоматичного поливу. На сьогодні системи автополиву встановлені на 38-ми об'єктах.

У 2019 році підприємством проводився комплекс робіт з корчування пнів. Роботи виконувалися механічним способом з використанням спеціальної машини з буром. Всього цієї весни були видалені 426 пнів у центральній частині міста. У звільнені лунки висаджені великомірні дерева.

Підприємством постійно проводяться роботи з поточного ремонту дитячих, спортивних майданчиків і паркових меблів. За 2019 рік працівниками КП «Міськзелентрест» були відремонтовані 134 паркові лавки, пофарбовані 313 паркових лавок і 132 урни.

З метою збереження міських зелених насаджень здоровими і привабливими працівники підприємства регулярно виконують роботи з демонтажу рекламних табличок, розміщених на деревах у парках і скверах Одеси. Як правило, рекламні щити прибиваються до дерев металевими цвяхами, що не тільки ускладнює зняття реклами, але й призводить до різних захворювань рослин.

Виконання всіх перерахованих вище робіт знаходиться на постійному контролі першого віце-мера Одеси Анатолія Орловського.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ