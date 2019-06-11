Пожежа в одеській психлікарні: займання сталося не в самому приміщенні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок пожежі в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я загинули шестеро людей Фото: Укрінформ

За попередніми даними, причиною пожежі є занесення стороннього джерела запалювання

Осередок пожежі, яка виникла в одеській психіатричній лікарні, був у господарському приміщенні для сушки білизни.

Про це повідомив заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Руслан Буханець під час брифінгу щодо ситуації з ліквідацією пожежі в Одеському медичному центрі психічного здоров’я.

«Осередок пожежі не в приміщенні, де проходило лікування, а під навісом так званого господарського призначення для сушки білизни і зберігання різних побутових речей», - розповів Буханець.

За попередніми даними, причиною пожежі є занесення стороннього джерела запалювання. За словами представника ДСНС, вона не пов’язана з несправністю обладнання.

Як пояснив Буханець, занесення стороннього джерела запалювання – це може бути як умисне потрапляння джерела горіння, тобто підпал, а може бути і необережне – наприклад, паління.

Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок пожежі четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

За фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я розпочаті кримінальні провадження.

Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману терміново створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі.

Джерело: УНН