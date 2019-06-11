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    Пожежа в одеській психлікарні: займання сталося не в самому приміщенні

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    <span>Внаслідок пожежі в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров&rsquo;я загинули шестеро людей</span> - Пожежа в одеській психлікарні: займання сталося не в самому приміщенні
    Внаслідок пожежі в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я загинули шестеро людей
    Фото: Укрінформ

    За попередніми даними, причиною пожежі є занесення стороннього джерела запалювання

    Осередок пожежі, яка виникла в одеській психіатричній лікарні, був у господарському приміщенні для сушки білизни.

    Про це повідомив заступник директора Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Руслан Буханець під час брифінгу щодо ситуації з ліквідацією пожежі в Одеському медичному центрі психічного здоров’я.

    «Осередок пожежі не в приміщенні, де проходило лікування, а під навісом так званого господарського призначення для сушки білизни і зберігання різних побутових речей», - розповів Буханець.

    За попередніми даними, причиною пожежі є занесення стороннього джерела запалювання. За словами представника ДСНС, вона не пов’язана з несправністю обладнання.

    Як пояснив Буханець, занесення стороннього джерела запалювання – це може бути як умисне потрапляння джерела горіння, тобто підпал, а може бути і необережне – наприклад, паління.

    Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок пожежі четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні.

    Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. 

    За фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я розпочаті кримінальні провадження.

    Президент Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Володимиру Гройсману терміново створити державну комісію з розслідування пожежі у психлікарні в Одесі.

    Джерело: УНН

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