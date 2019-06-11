Після пожежі в одеській психлікарні проходять обшуки



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Поліція вивчає пожежно-технічну документацію

В Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я, де вночі трапилася смертельна пожежа, слідчі проводять обшуки у трьох службових кабінетах. Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Одеської області.

«У межах розпочатих кримінальних проваджень у адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб вказаного закладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення», - йдеться у повідомленні.



Слідчими проведено первинний огляд місця події, опитані свідки cеред персоналу відділення, в якому відбулася пожежа, та інші працівники лікарні.

Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок якої четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їхні тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження.

Загорання в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, де внаслідок пожежі загинули шестеро людей, виникло на даху.