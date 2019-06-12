Пожежа в одеській психлікарні: у поліції відкинули версію підпалу



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Внаслідок пожежі загинули шестеро людей

Пожежа, ймовірно, розпочалась через дії людини

Поліція не вважає, що причиною пожежі в психіатричній лікарні в Одесі став підпал: відбулося випадкове занесення джерела вогню.

Про це в ефірі «Громадського» сказала начальниця відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

«Розпочаті кримінальні провадження про порушення правил пожежної безпеки і друге провадження про умисне вбивство…Щодо підпалу, жодна особа з працівників поліції не коментувала про підпал», - сказала вона.

За словами заступника директора департаменту ДСНС Руслана Буханеця, пожежа розпочалась через дії людини.

«Причина пожежі за попередніми даними – це дії людини. Тобто занесення стороннього джерела запалювання. Вона не пов’язана з несправністю обладнання чи іншими подібними причинами», - сказав заступник директора департаменту ДСНС Руслан Буханець.

Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок якої четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні.

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їхні тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.

Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження.

Загорання в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, де внаслідок пожежі загинули шестеро людей, виникло на даху.

12 червня на Одещині оголошено жалобу внаслідок загибелі людей під час пожежі.