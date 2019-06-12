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    Пожежа в одеській психлікарні: у поліції відкинули версію підпалу

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    Внаслідок пожежі загинули шестеро людей - Пожежа в одеській психлікарні: у поліції відкинули версію підпалу
    Внаслідок пожежі загинули шестеро людей

    Пожежа, ймовірно, розпочалась через дії людини

    Поліція не вважає, що причиною пожежі в психіатричній лікарні в Одесі став підпал: відбулося випадкове занесення джерела вогню.

    Про це в ефірі «Громадського» сказала начальниця відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.

    «Розпочаті кримінальні провадження про порушення правил пожежної безпеки і друге провадження про умисне вбивство…Щодо підпалу, жодна особа з працівників поліції не коментувала про підпал», - сказала вона.

    За словами заступника директора департаменту ДСНС Руслана Буханеця, пожежа розпочалась через дії людини.

    «Причина пожежі за попередніми даними – це дії людини. Тобто занесення стороннього джерела запалювання. Вона не пов’язана з несправністю обладнання чи іншими подібними причинами», - сказав заступник директора департаменту ДСНС Руслан Буханець.

    Нагадаємо, ввечері 10 червня в 7-му відділенні Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я сталася пожежа. Внаслідок якої четверо людей загинули на місці, ще двоє померли у медичних закладах. Серед загиблих медсестра лікарні.

    Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлені, їхні тіла направлені на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані.

    Нагадаємо, за фактом пожежі в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, внаслідок якої загинули шестеро людей, розпочаті кримінальні провадження.

    Загорання в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я, де внаслідок пожежі загинули шестеро людей, виникло на даху.

    12 червня на Одещині оголошено жалобу внаслідок загибелі людей під час пожежі.

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