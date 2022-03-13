Окупанти розбомбили державне підприємство у Миколаєві

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації розповів про ситуацію у регіоні

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів про ситуацію у регіоні станом на ранок 13 березня. За його словами, окупанти в Миколаєві обстріляли державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря».

«Вранці розбомбили «Зорю» за матеріальними воротами, схоже літаками. Зараз встановлюємо обставини», – сказав Кім.

Раніше Віталій Кім розповів, що під Миколаєвом колона окупантів підірвалася на мінах.

«За минулу добу ворог продовжує зазнавати втрат. Підірвалась колона на мінах, розстріляли де-не-де. Добре попрацювали за межами досяжності... Ворог намагається перегрупуватися, лякає нас страшилками, що він захоплюватиме нас. Але нас це не турбує, ми рухаємось уперед. Всі тут, все добре», – повідомив він у відеозверненні.

Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є пораненні.

Також напередодні ввечері у Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню.

Обстріл Миколаєва рашисти почали близько 20:00 у п'ятницю, 11 березня.

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