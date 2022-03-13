Російські терористи зривають обстрілами евакуацію на Луганщині

Автобуси не можуть виїхати через обстріли

Автобуси не можуть виїхати через те, що росіяни відкривають вогонь

Російсько-окупаційні війська зривають евакуацію цивільних громадян гуманітарними коридорами у Луганській області. Ворог обстрілює низку населених пунктів. Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Автобуси не можуть виїхати, через обстріли! Російські звірі не хочуть аби українці були в безпеці! Масовані обстріли Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька, гучно в Попасній та Гірському! Перебувайте в укриті! Бережіть себе! Слідкуйте за інформацією!», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Луганській області оголосили евакуацію людей «зеленим коридором», вона була запланована з 09:00.

Також 13 березня Україна відкриває 14 гуманітарних коридорів в гарячі точки країни. Ними евакуюватимуть людей у безпечніші міста.

Раніше «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних рейсів, що будуть здійснені 13 березня. «Укрзалізниця» запускає новий вебресурс, щоб інформувати пасажирів про евакуаційні рейси, міжнародні маршрути та роботу вокзалів під час війни.

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