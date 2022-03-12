Рашисти за ніч пошкодили понад 160 будинків у Миколаєві
Ворог обстріляв житлові будинки, лікарню та заклади освіти
Фашистська Росія продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних людей в Україні. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків у місті.
За його словами, росіяни за останню ніч пошкодили житлові будинки, лікарню № 3 та 11 закладів освіти.
«Оглядаємо наслідки російських обстрілів», – сказав мер.
Також поранення отримали вісім цивільних осіб. Зазначається, що зараз у Миколаєві є 180 адрес, де працюють піротехніки.
Місцевих жителів закликаю не підходити близько до снарядів, які не розірвалися.
Мер додав, що все обов'язково відремонтують і відновлять.
Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є пораненні.
Також напередодні ввечері у Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню.
Обстріл Миколаєва рашисти почали близько 20:00 у п'ятницю, 11 березня.