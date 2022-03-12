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    Події в Україні

    Рашисти за ніч пошкодили понад 160 будинків у Миколаєві

    У Миколаєві окупанти пошкодили будинки - Рашисти за ніч пошкодили понад 160 будинків у Миколаєві
    У Миколаєві окупанти пошкодили будинки
    фото: ДСНС

    Ворог обстріляв житлові будинки, лікарню та заклади освіти

    Фашистська Росія продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних людей в Україні. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків у місті.

    За його словами, росіяни за останню ніч пошкодили житлові будинки, лікарню № 3 та 11 закладів освіти.

    «Оглядаємо наслідки російських обстрілів», – сказав мер.

    Також поранення отримали вісім цивільних осіб. Зазначається, що зараз у Миколаєві є 180 адрес, де працюють піротехніки.

    Місцевих жителів закликаю не підходити близько до снарядів, які не розірвалися.

    Мер додав, що все обов'язково відремонтують і відновлять.

    Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є пораненні.

    Також напередодні ввечері у Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню.

    Обстріл Миколаєва рашисти почали близько 20:00 у п'ятницю, 11 березня.

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    Теги: Росія окупанти війна обстріл мер Миколаїв Україна будинок
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    Рашисти за ніч пошкодили понад 160 будинків у Миколаєві