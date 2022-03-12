Рашисти за ніч пошкодили понад 160 будинків у Миколаєві

Ворог обстріляв житлові будинки, лікарню та заклади освіти

Фашистська Росія продовжує руйнувати українські міста та вбивати мирних людей в Україні. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, ворог за останню ніч пошкодив понад 160 будинків у місті.

За його словами, росіяни за останню ніч пошкодили житлові будинки, лікарню № 3 та 11 закладів освіти.

«Оглядаємо наслідки російських обстрілів», – сказав мер.

Також поранення отримали вісім цивільних осіб. Зазначається, що зараз у Миколаєві є 180 адрес, де працюють піротехніки.

Місцевих жителів закликаю не підходити близько до снарядів, які не розірвалися.

Мер додав, що все обов'язково відремонтують і відновлять.

Раніше ми повідомляли, що окупанти хаотично обстріляли Миколаїв: є пораненні.

Також напередодні ввечері у Миколаєві рашисти обстріляли онколікарню.

Обстріл Миколаєва рашисти почали близько 20:00 у п'ятницю, 11 березня.

Читайте також: