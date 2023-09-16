Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів

Одне з суден, яке скористалося тимчасовим коридором у напрямку до українських портів

Балкери Resilient Africa та Aroyat зайдуть до порту Чорноморськ

Перші цивільні судна скористалися тимчасовим коридором у Чорному морі. Вони прямують до портів України. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков у Facebook.

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Посадовець розповів, що після використання тимчасового коридору для виходу заблокованих через російську агресію суден з портів Одеси, Чорноморська та Південного балкери Resilient Africa та Aroyat підтвердили готовність скористатися маршрутом. Судна зайдуть до порту Чорноморськ, завантажені майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії.

За словами Кубракова, кораблі йдуть під прапором Палау, а екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

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Міністр нагадав, що раніше встановлений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор використовувався для евакуації суден, які застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ. Із 15 серпня тимчасовим коридором скористалися п’ять суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

Нагадаємо, 16 серпня перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси. Перед цим останній раз судно виходило в межах зернової угоди 16 липня з порту Одеса.

Як відомо, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

До слова, після виходу з зернової угоди Росія завдала ударів по українських портах 118 разів.