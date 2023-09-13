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Окупанти зізналися, скільки ракет влучили по заводу у Севастополі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти зізналися, скільки ракет влучили по заводу у Севастополі
У результаті ракетного удару виникла масштабна пожежа на судоремонтному заводі
фото із соцмережі

Морські дрони атакували загон ворожих кораблів у Чорному морі 

Міноборони країни-агресорки заявляє, що у ніч н 13 вересня «ЗСУ завдали удару десятьма крилатими ракетами по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у місті Севастополь».

Крім того, нібито було завдано удару трьома безекіпажними катерами по загону кораблів Чорноморського флоту в морі.

Міноборони РФ звітує, що засобами протиповітряної оборони збито сім крилатих ракет, патрульним кораблем «Василь Биків» знищено всі безекіпажні катери. Із цього можна зробити висновок, що три ракети влучили-таки по судоремонтному заводу.

Також повідомляється, внаслідок влучення крилатих ракет противника отримали пошкодження два кораблі, що перебувають на ремонті.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа.

Місцеві мешканці повідомили про щонайменше сім вибухів, від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

Пізніше очевидці повідомили про пожежу в районі Південної бухти. На відео та фото, що ширяться соцмережами, видно стовп диму та вогонь.

«Губернатор» Севастополя заявив, що ППО відпрацювало по нібито українських ракетах. В районі Клин-балки пожежа «не на цивільному об'єкті».

Згодом стало відомо, що в результаті ракетної атаки на окупований Севастополь сталася пожежа на судоремонтному заводі «Севморзавод»

Крім того, 12 вересня вранці у тимчасово окупованому Севастополі було чутно вибухи

Теги: корабель ракета вибух Севастополь Крим

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