Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно – політолог

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно – політолог
Разом зі світовими страховиками український уряд розробляє план відновлення маршрутів експорту для суден, що курсують у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Військові операції у Чорному морі далі можливість випустити кілька цивільних суден з українських портів

Для відновлення повноцінного вільного судноплавства Україні необхідно не лише військова підтримка, а й вирішення питання страхування. Про це заявив політолог Тарас Загородній.

За його словами, військові операції у Чорному морі далі можливість випустити кілька цивільних суден з українських портів, однак питання страхування все ще не вирішено комплексно.

Політолог не підтримує поточну позицію уряду, який має намір виділяти гроші тільки на страхування агропродукції та наголошує на необхідності більш комплексного підходу для збільшення експорту та стабілізації економіки. «Уряд дійсно запровадив страхування. Наскільки мені відомо, це стосується тільки зерна. Сподіваюся, що воно буде розповсюджуватися на всі товари та експортні вантажі. У нас же не тільки зерно є, у нас є і метал, і руда є, і багато чого іншого. Для того, щоб все-таки експорт здійснювався, був активнішим, це питання має бути вирішено».

Нагадаємо, Зернова угода припинила своє існування у середині липня. З цього моменту Україна відкрила морський фронт, провела успішні військові операції, що дало змогу випустити з портів України кілька цивільних суден з іншою, не агро, продукцією. За словами експертів, це пов’язано з тим, що аграрії не готові вирішувати питання страхування за власний кошт та чекають на рішення уряду.

Разом зі світовими страховиками український уряд розробляє план відновлення маршрутів експорту для суден, що курсують у Чорному морі. Серед партнерів – міжнародні страхові групи Lloydʼs of London та Marsh McLennan, каже заступник міністра економіки Володимир Кузьо. 

Обговорення щодо плану страхування суден в Чорному морі – на фінальному етапі, він може запрацювати вже у вересні, писало 21 серпня видання FT із посиланням на слова заступника міністра економіки Олександра Грибана.

Як повідомлялось, розблокування портів для всіх видів продукції дасть Україні понад $18 млрд на рік – це значна сума, яку потребує наш бюджет для фінансування ЗСУ та оборони.

Теги: експорт зерно страхування Чорне море перевезення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія підняла уздовж лінії фронту 10 винищувачів – Ігнат
Росія підняла уздовж лінії фронту 10 винищувачів – Ігнат
22 серпня, 10:58
Польща програє гонку за іммігрантами з України
Українці масово виїжджають із Польщі: названо причину
20 серпня, 12:40
Безпілотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk проводить розвідку над Чорним морем
Над Чорним морем поблизу Криму веде розвідку американський безпілотник
19 серпня, 07:18
Кремль знищує українське зерно
Медведєв, Лавров, Патрушев... Хто палить українське зерно
16 серпня, 10:11
Флот ворога має моневрувати, щоб знову не зустрітися з українськими морськими дронами
Кінець «морської держави». Спецоперації СБУ дала максимальний ефект
12 серпня, 07:33
Україна продовжує возити зерно, не дивлячись на погрози Кремля
Зернова угода. Росія приречена повернутись?
11 серпня, 13:23
Український уряд додав п’ять грецьких судноплавних компаній до списку «міжнародних спонсорів війни»
Тіньовий флот Путіна. Як західні компанії фінансують війну проти України Світова преса
8 серпня, 10:47
Останніми днями Україна посилила удари по території Росії та по російських суднах і портах у Чорному морі
Епітафія російському Чорноморському флоту
5 серпня, 17:19
Європа хоче впорядкувати вивезення зерна з України
Єврокомісія тисне на п'ять країн задля вивезення зерна з України – Deutsche Welle
3 серпня, 19:19

Бізнес

Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно – політолог
Страхування військових ризиків має розповсюджуватись на всі групи товарів, не тільки на зерно – політолог
«Українська бронетехніка» повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів
«Українська бронетехніка» повністю відновила виробництво мінометів різних калібрів
«Нова пошта» сплатила податків 5 млрд грн за пів року
«Нова пошта» сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Малинова криза в Україні: фермери у розпачі і не збирають урожай
Малинова криза в Україні: фермери у розпачі і не збирають урожай
«Метінвест» буде інвестувати у логістичний центр у Польщі
«Метінвест» буде інвестувати у логістичний центр у Польщі
Україна та Норвегія домовились про «транспортний безвіз»
Україна та Норвегія домовились про «транспортний безвіз»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Актор українського походження позбавив заробітків «сотні росіян»: як йому вдалося
52K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
36K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
32K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
25K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
16K
Військовий облік для жінок із 1 жовтня: кого стосуватиметься

Новини

Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Сьогодні, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Вчора, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Вчора, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Вчора, 05:41

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту