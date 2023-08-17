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Тимчасовий коридор для суден. Аналітики ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Тимчасовий коридор для суден. Аналітики ISW оцінили імовірність ескалації в Чорному морі
Вчора перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси
фото ілюстративне

Росія, ймовірно, прагне обмежити морські перевезення в українські порти без повної блокади через ескалаційну позицію в Чорному морі

Україна реалізує стратегію та тактику щодо демонстрації створення зернового коридору без Росії. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що Військово-морські сили ЗСУ оголосили про створення з 8 серпня тимчасових маршрутів руху цивільних суден до портів Чорного моря та з них.

Посол Росії в Туреччині Олексій Єрхов 16 серпня заявив, що нібито Кремль опрацьовує з партнерами альтернативи чорноморській зерновій ініціативі для доставлення продовольства до країн, що потребують. За його словами, «саме Росія робить колосальний внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки», а «після виконання вимог Росії можна буде говорити про відновлення чорноморської ініціативи».

У ISW пояснили, що Росія, ймовірно, прагне обмежити морські перевезення в українські порти без повної блокади через ескалаційну позицію в Чорному морі, включаючи нещодавню примусову зупинку та перевірку цивільного вантажного судна 13 серпня.

«Російські військово-морські позиції в Чорному морі, ймовірно, ще не принесли бажаного ефекту, і Росія, ймовірно, намагається просувати власні ініціативи щодо експорту російського та вкраденого українського зерна, щоб ще більше підірвати потенційний успіх створеного Україною зернового коридору», – заявили аналітики.

Нагадаємо, вчора перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Одеси. 

Перед цим останній раз судно виходило в рамках «зернової угоди» 16 липня з порту Одеса. Після зриву Зернової угоди, РФ вдалася до системних повітряних атак портової інфраструктури для зупинки українського агроекспорту. Разом з тим, спостерігаються інформаційні спекуляції та спроби провокацій у Чорному морі для впливу на на рух суден до українських портів.

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Теги: росія війна зерно Україна

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