Пляжний сезон на один день: одесити ринули до моря

Дитячі майданчики на узбережжі заповнилися дітьми

10 лютого, після тривалого періоду похмурої погоди, в Південній Пальмірі засяяло сонце і настало потепління.

Одесити вирішили скористатися змінами погоди і масово вийшли до моря, повідомляє 048.ua.

Усі пляжні кафе, які продовжують працювати взимку, в той день користувалися великою популярністю. У деяких було важко знайти вільний столик. Дитячі майданчики на узбережжі заповнилися дітьми. Багато городян вийшли просто прогулятися по набережній, але були й такі, які прийшли з металошукачем в пошуках золота і інших прикрас.

На самих пляжах можна було зустріти багато відпочиваючих. Для деяких з них вже почалося літо. Люди загорали, грали в фрісбі, волейбол і просто добре проводили свій час.

Утім, такий пляжний відпочинок тривав усього один день, адже в Одесу знову повертається непогода. Вже з п'ятниці, 12 лютого, температура повітря різко впаде.