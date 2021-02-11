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    Пляжний сезон на один день: одесити ринули до моря

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    У деяких кафе було важко знайти вільний столик - Пляжний сезон на один день: одесити ринули до моря
    У деяких кафе було важко знайти вільний столик
    фото: 048.ua

    Дитячі майданчики на узбережжі заповнилися дітьми

    10 лютого, після тривалого періоду похмурої погоди, в Південній Пальмірі засяяло сонце і настало потепління.

    Одесити вирішили скористатися змінами погоди і масово вийшли до моря, повідомляє 048.ua.

    Усі пляжні кафе, які продовжують працювати взимку, в той день користувалися великою популярністю. У деяких було важко знайти вільний столик. Дитячі майданчики на узбережжі заповнилися дітьми. Багато городян вийшли просто прогулятися по набережній, але були й такі, які прийшли з металошукачем в пошуках золота і інших прикрас.

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    Пляжний сезон на один день: одесити ринули до моря
    Пляжний сезон на один день: одесити ринули до моря
    Пляжний сезон на один день: одесити ринули до моря
    Пляжний сезон на один день: одесити ринули до моря
    Пляжний сезон на один день: одесити ринули до моря

    На самих пляжах можна було зустріти багато відпочиваючих. Для деяких з них вже почалося літо. Люди загорали, грали в фрісбі, волейбол і просто добре проводили свій час.

    Утім, такий пляжний відпочинок тривав усього один день, адже в Одесу знову повертається непогода. Вже з п'ятниці, 12 лютого, температура повітря різко впаде.

     

    Теги: Одеса відпочинок
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