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    Безробітні жриці любові: в Одесі накрили бордель (відео)

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    Організували пристанище розпусти 20-річна дівчина та 41-річний чоловік - Безробітні жриці любові: в Одесі накрили бордель (відео)
    Організували пристанище розпусти 20-річна дівчина та 41-річний чоловік
    фото: od.npu.gov.ua

    У борделі, помешканнях фігурантів та автомобілі, правоохоронці провели обшуки

    Поліцейські протягом кількох місяців слідкували за діяльністю борделю у квартирі у Приморському районі Одеси.

    Про це повідомляє Depo.Одеса, посилаючись на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

    Так, організували пристанище розпусти 20-річна дівчина та 41-річний чоловік. Допомагали їм в утриманні незаконного бізнесу дві місцеві жительки. Вони підбирали жінок, згодних займатися проституцією, забезпечували  порядок та дотримання встановлених правил поведінки в борделі та розміщували в мережі оголошення щодо надання інтимних послуг за грошову винагороду для охочих їх отримати.

    У борделі, помешканнях фігурантів та автомобілі, правоохоронці провели обшуки й вилучили мобільні телефони, чорнові записи, комп’ютерну техніку, банківські картки, гроші та інші речові докази, які мають безпосереднє доказове значення для кримінального провадження.

    За результатами досудового розслідування трьом особам вже оголошено про підозру у сутенерстві та втягненні жінок у заняття проституцією, що передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

     Читайте також: На Печерську поліція викрила бордель під виглядом масажного салону
    Теги: Одеса поліція бордель
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